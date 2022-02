Carregar reprodutor de áudio

Após a investigação da FIA sobre o polêmico final do GP de Abu Dhabi de Fórmula 1, mudanças radicais serão feitas com a saída de Michael Masi como diretor de corrida.

A F1 e a FIA foram criticadas sobre como as voltas finais foram tratadas no final da temporada do ano passado, o que desencadeou a investigação liderada pelo novo presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, durante o inverno.

O resultado vê Masi substituído como diretor de corridas de F1 pelo diretor de corridas do WEC, Eduardo Freitas, e pelo ex-diretor de corridas do DTM, Niels Wittich, enquanto o ex-vice-diretor de corridas Herbie Blash foi nomeado conselheiro sênior.

Blash atuou como o braço direito do ex-diretor de corridas Charlie Whiting até deixar o cargo de vice-diretor de corridas no final da temporada de 2016. Desde então, Blash trabalhou como consultor da Yamaha em seu programa World Superbike.

Outras mudanças também serão instaladas este ano, com assistência remota de uma instalação externa da FIA que foi comparada ao VAR no futebol.

A comunicação por rádio entre as equipes e o controle de corrida também não será mais transmitidos, enquanto o procedimento de safety car será revisto.

Quem são Eduardo Freitas e Niels Wittich?

Eduardo Freitas

Assim como o ex-diretor de corridas de F1 Charlie Whiting, Eduardo Freitas começou sua carreira no automobilismo como mecânico, primeiro com uma paixão por motocicletas antes de entrar no mundo do kart em 1979.

O português progrediu de fiscal de pista até se tornar diretor de corridas no kart.

Freitas trabalhava como secretário de Estoril em 2002, quando foi chamado para dirigir os campeonatos FIA GT e ETCC por uma temporada e permaneceu nessa função até o final de 2009.

A FIA então promoveu Freitas ao campeonato mundial FIA GT1 antes de se tornar diretor de corrida do Campeonato Mundial de Endurance em 2012. Ele também atuou como diretor de corridas na European Le Mans Series e na Asian Le Mans Series.

Niels Wittich

Niels Wittich é o ex-diretor de corrida do DTM, tendo deixado o cargo no final de 2021, quando já estava definido para se mudar para a F1 em 2022 em tempo integral como apoio a Michael Masi.

O alemão já havia sido nomeado diretor de corridas dos campeonatos FIA F2 e F3, enquanto apoiava o diretor de corridas da F1 em certos eventos.

Por que Eduardo Freitas e Niels Wittich estão substituindo Michael Masi?

O novo presidente da FIA, Mohammed ben Sulayem, que foi eleito para substituir Jean Todt poucos dias após o GP de Abu Dhabi, fez uma de suas primeiras promessas de investigar a corrida de F1 e promulgar mudanças determinadas pelas descobertas.

Ben Sulayem anunciou que Masi seria substituído como diretor de corrida da F1 após seu papel na final de Abu Dhabi, quando ele permitiu que apenas os carros de volta entre Lewis Hamilton e Max Verstappen avançassem, estabelecendo um confronto na última volta que o holandês venceu para conquistar seu primeiro título mundial de F1.

Como parte da análise da investigação do GP de Abu Dhabi, Ben Sulayem considerou necessário substituir Masi por Freitas e Wittich, que compartilharão o papel de diretor de corrida da F1.

Que experiência eles têm no automobilismo?

Eduardo Freitas

Eduardo Freitas tem sido o diretor de corridas sempre presente no Campeonato Mundial de Endurance desde março de 2012. Ele assumiu o comando de todos os eventos do WEC, incluindo as 24 Horas de Le Mans, enquanto tem mais de 40 anos de experiência no automobilismo.

Niels Wittich

Niels Wittich foi mais recentemente o diretor de corridas do DTM, enquanto também trabalhou como parte da equipe de controle de corrida da F1 em vários eventos em 2021.

Eles já trabalharam na F1 antes?

Eduardo Freitas não trabalhou diretamente na F1 anteriormente, mas trabalhou ao lado de Michael Masi e seu antecessor Charlie Whiting em conferências da FIA e reuniões de diretores de corridas no órgão regulador, incluindo o GP de Portugal de 2020 em Portimão.

Niels Wittich esteve de plantão em várias corridas de F1 em 2021 como apoio a Michael Masi e deveria tornar o papel permanente em 2022 antes da investigação do GP de Abu Dhabi.

O que vai mudar na Fórmula 1?

Michael Masi não será mais responsável pelas corridas de Fórmula 1. Em vez disso, o papel será compartilhado por Eduardo Freitas e Niels Wittich, com a assistência de Herbie Blash, que terá um papel de consultor sênior, começando nos testes de pré-temporada de Barcelona de 23 a 25 de fevereiro.

O controle de corridas também receberá assistência remota de uma instalação externa da FIA, que auxiliará o diretor nas decisões de uma Sala de Controle. Ele terá conexão em tempo real com o diretor de corrida e ajudará a aplicar os regulamentos esportivos.

As comunicações diretas de rádio durante as sessões de pista entre as equipes e o diretor de corrida serão restritas e não serão transmitidas pela TV, mas as equipes ainda poderão fazer perguntas ao diretor de corrida sob um novo processo não intrusivo.

O que acontecerá com Michael Masi?

Michael Masi recebeu uma nova posição na FIA, mas não estará envolvido na configuração da direção de corridas da F1. Pensa-se que a nova função oferecida a Masi será uma função de segurança.

