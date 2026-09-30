F1: Quem são os concorrentes de Câmara pela vaga de Ocon na Haas?

A saída de Esteban Ocon da Haas ao final da temporada 2026 da Fórmula 1 foi confirmada pela equipe americana na quarta-feira (30), após uma passagem decepcionante pela escuderia chefiada por Ayao Komatsu. Agora, a vaga do francês está aberta, com o brasileiro Rafael Câmara como o principal candidato, mas com outros concorrentes de olho em um assento para 2027.

Ocon ingressou na Haas em 2025 e, considerando suas oito temporadas de experiência na época — incluindo quatro pódios e uma vitória na Hungria —, Ocon era visto como uma contratação de peso.

O francês se tornou o primeiro vencedor de GPs a integrar a formação da equipe americana e, ao lado do novato Oliver Bearman, Ocon estava na posição perfeita para liderar a equipe rumo às novas regras.

Mas simplesmente não deu certo. Ao somar apenas 45 pontos contra os 61 de Bearman nos 18 meses em que correram juntos, além de ter sido consistentemente superado pelo piloto de 21 anos, chegou-se a essa notícia que já era esperada há muito tempo.

O substituto de Ocon ainda não foi confirmado, então quem são os pilotos que poderiam ser companheiros de equipe de Bearman na Haas em 2027?

Rafael Câmara

Rafael Camara, Invicta Racing Foto: Dom Gibbons / Fórmula 1 via Getty Images

É difícil não ver Rafael Câmara como o substituto de Ocon. O piloto de 21 anos surgiu recentemente como o claro favorito para essa vaga — e é fácil entender o motivo, já que o brasileiro lidera a temporada 2026 da Fórmula 2, dando continuidade de forma brilhante à sua campanha campeã da Fórmula 3.

Ao contrário de Leonardo Fornaroli, concorrente direto pelo assento da Haas, Câmara também conquistou o título da F3 em sua temporada de estreia, enquanto o italiano conseguiu isso em seu segundo ano na categoria, tendo terminado em 11º na temporada inicial.

Portanto, em termos de talento bruto, Câmara provavelmente leva vantagem, tendo conquistado títulos em todas as categorias. Em 2026, ele parece destinado a conquistar o terceiro título consecutivo após vencer o Campeonato Europeu de Fórmula Regional (FRECA) de 2024.

Este tem sido, sem dúvida, um ano de grande avanço para ele, e foi nos treinos classificatórios que ele mais impressionou, conquistando cinco poles – o maior número para um estreante desde que Piastri alcançou a mesma marca em 2021.

Câmara poderia, portanto, quebrar a marca australiano da McLaren nas etapas finais do Catar e de Abu Dhabi — caso sejam mantidas no calendário devido aos conflitos regionais. De qualquer forma, o piloto da Invicta chega com uma vantagem de sete pontos sobre Nikola Tsolov, rival da Campos Racing e integrante da academia da Red Bull, nas últimas provas da F2 em 2026.

Câmara demonstrou imensa capacidade de se adaptar imediatamente a uma nova categoria — na F3, conquistou a pole em quatro das cinco primeiras etapas — e isso é obviamente algo necessário para a F1, especialmente quando ele ainda não participou de nenhum treino livre.

O que também lhe dá vantagem sobre Fornaroli é que o brasileiro faz parte da academia da Ferrari — atual fornecedora de motores da Haas —, assim como Bearman, e sabe-se que a Scuderia está interessada em que Câmara se junte ao seu outro piloto júnior. O jovem também teria impressionado bastante em um recente teste com carro anterior (TPC) em Portimão.

Bearman contra Câmara em uma disputa para, um dia, substituir Lewis Hamilton — alguém ousa opinar?

Leonardo Fornaroli

Leonardo Fornaroli, McLaren, Will Joseph, diretor de engenharia de corrida da McLaren Foto: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Leonardo Fornaroli é o concorrente direto de Câmara para a segunda vaga da Haas em 2027. O italiano é mais um ex-piloto da F2 que foi forçado a ficar de fora de uma equipe de F1 logo após um título, tendo atuado como piloto de testes da McLaren em 2026.

Mas Fornaroli certamente se destacou na marca britânica com seu trabalho de desenvolvimento nos bastidores, além de ter participado dos treinos livres em Barcelona e Budapeste — impressionando na primeira, ficando em quinto lugar e a apenas meio segundo de Piastri.

“É uma oportunidade muito merecida”, afirmou, radiante, o chefe de equipe da McLaren, Andrea Stella, na Espanha. “Trabalhamos com Leonardo há alguns meses. Apreciamos imensamente sua atitude como pessoa e como piloto".

“Na verdade, ele é uma figura muito interessante. Parece tímido, mas é, de longe, o piloto mais proativo em fazer perguntas aos engenheiros; anda por aí com seu caderno, faz várias anotações e, assim que tem uma ideia, a compartilha".

Portanto, Fornaroli é definitivamente visto como alguém a ser observado no paddock e, caso não surja uma oportunidade na F1 para ele, certamente haverá chances da McLaren colocá-lo em seus programas da IndyCar ou do Campeonato Mundial de Endurance (WEC).

Mas a F1 ainda é o objetivo, o que é compreensível depois de ter feito parte de um clube exclusivo ao conquistar os títulos da F3 e da F2 consecutivamente. Na F3, ele conquistou o título mesmo sem vencer nenhuma corrida, mas concentrando-se na consistência — algo incrivelmente difícil de se alcançar nas categorias de base —, antes de levar essa abordagem para a F2 na última temporada.

“Leonardo é certamente um trunfo para a F1 no futuro”, disse Stella. E talvez seja justamente aí que a Haas entre na equação, especialmente porque Fornaroli fez dois dias de sessões de TPC com a equipe em Jerez, em junho.

De qualquer forma, a McLaren está empenhada em manter o controle sobre o italiano, ao contrário do que ocorreu com o ex-membro da academia Gabriel Bortoleto, que foi liberado para se juntar à Sauber, que viraria Audi em 2026, tornando Fornaroli disponível para a Haas em uma espécie de empréstimo, caso a equipe americana queira aceitar a oferta.

Ryo Hirakawa

Ryo Hirakawa, garagem da Haas F1 Team Foto: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Provavelmente, a opção mais direta seria a Haas promover seu piloto reserva, Ryo Hirakawa, para uma vaga de piloto titular. O piloto de 32 anos ingressou na equipe em 2025 — após passagens pela McLaren e pela Alpine — graças aos seus fortes laços com a Toyota, que é atual parceira e patrocinadora master da Haas, fornecendo serviços de projeto, técnicos e de fabricação.

Ao contrário do que se costuma acreditar, Hirakawa também possui ampla experiência em monopostos, com quatro vitórias e um vice-campeonato em nove temporadas da Super Fórmula em seu país natal, o Japão. Ele também participou de vários programas de TPC pela Haas, venceu o Campeonato Japonês de Fórmula 3 de 2012 e disputou três temporadas da Fórmula Challenge Japão.

Mas quase nada disso ocorreu em nível internacional, e não há como negar que o cenário dos carros esportivos é sua especialidade, tendo conquistado o título da Super GT de 2017, uma vitória em Le Mans e os títulos do WEC de 2022 e 2023, além de liderar atualmente a classificação de 2026 com a Toyota.

Portanto, ainda seria uma opção inusitada e, como ele é dois anos mais velho que Ocon, a promoção de Hirakawa poderia ser vista como uma escolha estranha por parte da Haas. Mas ele, mesmo assim, impressionou a equipe e, caso deixe o WEC, acredita-se que a Toyota contrataria seu piloto júnior Esteban Masson — não o outro Esteban, o Ocon.

Yuki Tsunoda

Yuki Tsunoda Foto: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Hirakawa não é o único piloto japonês que a Haas poderia estar considerando, já que Yuki Tsunoda está tentando desesperadamente conseguir uma vaga para 2027.

O piloto de 26 anos que faz parte do 'guarda-chuva' Red Bull já foi considerado parte integrante da atual Racing Bulls após quatro temporadas no time de Faenza, onde, para seu crédito, teve um desempenho sólido, superando companheiros de equipe como Daniel Ricciardo e Nyck de Vries.

O único problema era que a equipe irmã da Red Bull não é um lar de longo prazo para ninguém e, portanto, suas únicas opções eram uma promoção para a equipe principal ou procurar outro lugar.

No fim das contas, Tsunoda conseguiu essa promoção no início de 2025 — graças ao fraco desempenho de Liam Lawson —, mas acabou se tornando mais um piloto que enfrentou dificuldades ao lado de Max Verstappen, terminando em 17º lugar na classificação do ano passado, em comparação com o segundo lugar do holandês.

Assim, Tsunoda foi dispensado e forçado a aceitar o papel de piloto reserva na Red Bull para 2026, com Isack Hadjar assumindo seu lugar e tendo um bom desempenho ao lado de Verstappen.

Parecia que a carreira de Tsunoda na F1 havia chegado ao fim e surgiram rumores sobre uma possível mudança para a IndyCar, até que ele recebeu recentemente uma última oportunidade de se colocar à disposição do mercado.

Isso aconteceu após uma lesão de Hadjar, então Lawson assumiu seu lugar na Red Bull, enquanto Tsunoda preencheu a lacuna na Racing Bulls para os GPs da Holanda, da Itália e da Espanha. O piloto japonês teve um bom desempenho, conquistando um ponto em Monza e perdendo por pouco em Zandvoort; assim, ele parecia ter recuperado sua forma anterior e, sem dúvida, ficou satisfeito com suas atuações.

“Estou superfeliz, gostei muito dessa qualificação”, disse Tsunoda, após conquistar o 12º lugar no sábado em Zandvoort. “Sentia falta dessa sensação, de correr atrás dos últimos milissegundos. Consegui me acostumar com isso mais rápido do que esperava".

No dia seguinte, o piloto com 114 largadas em GPs fez um apelo desesperado para que as equipes de F1 “me liguem”, já que suas opções para 2027 ainda estão em aberto. Embora, no papel, a Haas possa ser uma opção, Tsunoda ainda está vinculado à Honda, rival da Toyota, e isso provavelmente será um obstáculo para ele nessa ocasião.

Vale a pena mudar de time — o que teria consequências de longo prazo para a carreira — por algo que pode ser apenas uma única temporada na Haas? Embora a Honda tenha levado ele para a F1, ironicamente, pode ser justamente isso que o impeça de voltar em tempo integral.

CÂMARA 'na' F1, Bortoleto sofre, CHANCES de RUSSELL, Colapinto x Norris, CRISE na FERRARI! Isa Ayami

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