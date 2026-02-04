Quem são os engenheiros dos pilotos da F1 em 2026?

Além dos pilotos e chefes de equipe, um outro cargo vem ganhando mais holofotes para o público em geral no mundo da Fórmula 1: o de engenheiro dos pilotos. Desde 'Bono', Peter Bonnington, que foi a 'consciência' de Lewis Hamilton nos seus dias de glória na Mercedes, até Laura Muller, que trabalha com Esteban Ocon e é a única mulher a compor este grid.

Por falar em Hamilton, o piloto da Ferrari ainda não tem o nome de seu par, que vai substituir Ricardo Adami, que foi remanejado na escuderia italiana.

Confira os nomes dos engenheiros que iniciam os trabalhos para a temporada de 2026 da F1

Equipe Piloto Engenheiro Alpine Pierre Gasly Josh Peckett Franco Colapinto Stuart Barlow Aston Martin Fernando Alonso Andrew Vizard Lance Stroll Gary Gannon Audi Gabriel Bortoleto Jose Manuel López Nico Hülkenberg Steven Petrik Cadillac Sergio Pérez Carlo Pasetti Valtteri Bottas John Howard Ferrari Charles Leclerc Bryan Bozzi Lewis Hamilton A definir Haas Esteban Ocon Laura Müller Oliver Bearman Ronan O’Hare McLaren Lando Norris Will Joseph Oscar Piastri Tom Stallard Mercedes Kimi Antonelli Peter Bonnington George Russell Marcus Dudley Racing Bulls Liam Lawson Alexandre Iliopoulos Arvid Lindblad Pierre Hamelin Red Bull Isack Hadjar Richard Wood Max Verstappen Gianpiero Lambiase Williams Alex Albon James Urwin Carlos Sainz Jr. Gaëtan Jago

