Fórmula 1

Quem são os engenheiros dos pilotos da F1 em 2026?

Engenheiros estão com os pilotos pelo rádio em todas as corridas

Redação Motorsport.com
Editado:
Add as a preferred source
Gianpiero Lambiase, Diretor de Corrida da Red Bull Racing

Além dos pilotos e chefes de equipe, um outro cargo vem ganhando mais holofotes para o público em geral no mundo da Fórmula 1: o de engenheiro dos pilotos. Desde 'Bono', Peter Bonnington, que foi a 'consciência' de Lewis Hamilton nos seus dias de glória na Mercedes, até Laura Muller, que trabalha com Esteban Ocon e é a única mulher a compor este grid.

Leia também:

Por falar em Hamilton, o piloto da Ferrari ainda não tem o nome de seu par, que vai substituir  Ricardo Adami, que foi remanejado na escuderia italiana.

Confira os nomes dos engenheiros que iniciam os trabalhos para a temporada de 2026 da F1

Equipe Piloto Engenheiro
Alpine Pierre Gasly Josh Peckett
  Franco Colapinto Stuart Barlow
Aston Martin Fernando Alonso Andrew Vizard
  Lance Stroll Gary Gannon
Audi Gabriel Bortoleto Jose Manuel López
  Nico Hülkenberg Steven Petrik
Cadillac Sergio Pérez Carlo Pasetti
  Valtteri Bottas John Howard
Ferrari Charles Leclerc Bryan Bozzi
  Lewis Hamilton A definir
Haas Esteban Ocon Laura Müller 
  Oliver Bearman Ronan O’Hare
McLaren Lando Norris Will Joseph
  Oscar Piastri Tom Stallard
Mercedes Kimi Antonelli Peter Bonnington
  George Russell Marcus Dudley
Racing Bulls Liam Lawson Alexandre Iliopoulos
  Arvid Lindblad Pierre Hamelin
Red Bull Isack Hadjar Richard Wood
   Max Verstappen Gianpiero Lambiase
Williams Alex Albon James Urwin
  Carlos Sainz Jr. Gaëtan Jago

Principais comentários

Mais de
Redação Motorsport.com

Alexander Jacoby conquista terceiro lugar em Dubai e segue na liderança da Asian Le Mans Series

Endurance
Endurance
Alexander Jacoby conquista terceiro lugar em Dubai e segue na liderança da Asian Le Mans Series

Pedro Lima encara Algarve na segunda etapa da F4 Winter Series

Geral
Geral
Pedro Lima encara Algarve na segunda etapa da F4 Winter Series

F1: Lotus 98T de Senna é anunciado em leilão por mais de R$ 63 milhões

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Lotus 98T de Senna é anunciado em leilão por mais de R$ 63 milhões

