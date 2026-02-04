Quem são os engenheiros dos pilotos da F1 em 2026?
Além dos pilotos e chefes de equipe, um outro cargo vem ganhando mais holofotes para o público em geral no mundo da Fórmula 1: o de engenheiro dos pilotos. Desde 'Bono', Peter Bonnington, que foi a 'consciência' de Lewis Hamilton nos seus dias de glória na Mercedes, até Laura Muller, que trabalha com Esteban Ocon e é a única mulher a compor este grid.
Por falar em Hamilton, o piloto da Ferrari ainda não tem o nome de seu par, que vai substituir Ricardo Adami, que foi remanejado na escuderia italiana.
Confira os nomes dos engenheiros que iniciam os trabalhos para a temporada de 2026 da F1
|Equipe
|Piloto
|Engenheiro
|Alpine
|Pierre Gasly
|Josh Peckett
|Franco Colapinto
|Stuart Barlow
|Aston Martin
|Fernando Alonso
|Andrew Vizard
|Lance Stroll
|Gary Gannon
|Audi
|Gabriel Bortoleto
|Jose Manuel López
|Nico Hülkenberg
|Steven Petrik
|Cadillac
|Sergio Pérez
|Carlo Pasetti
|Valtteri Bottas
|John Howard
|Ferrari
|Charles Leclerc
|Bryan Bozzi
|Lewis Hamilton
|A definir
|Haas
|Esteban Ocon
|Laura Müller
|Oliver Bearman
|Ronan O’Hare
|McLaren
|Lando Norris
|Will Joseph
|Oscar Piastri
|Tom Stallard
|Mercedes
|Kimi Antonelli
|Peter Bonnington
|George Russell
|Marcus Dudley
|Racing Bulls
|Liam Lawson
|Alexandre Iliopoulos
|Arvid Lindblad
|Pierre Hamelin
|Red Bull
|Isack Hadjar
|Richard Wood
|Max Verstappen
|Gianpiero Lambiase
|Williams
|Alex Albon
|James Urwin
|Carlos Sainz Jr.
|Gaëtan Jago
