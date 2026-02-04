F1: Quem são os pilotos reservas das equipes para 2026?

Sabemos que a Fórmula 1 terá 22 pilotos e 11 equipes na temporada de 2026, porém, cada time precisa ter pelo menos um candidato a assumir uma das vagas caso um dos competidores não possa comparecer na etapa.

Esses garotos, que geralmente também são usados para cumprir as exigências da FIA (Federação Internacional de Automobilismo) de novatos em treinos livres, são chamados de pilotos reserva. Cada equipe tem o seu próprio (ou até mais de um).

EQUIPE PILOTO RESERVA McLaren Leonardo Fornaroli / Pato O'Ward Mercedes Frederic Vesti Red Bull / Racing Bulls Yuki Tsunoda Ferrari Antonio Giovinazzi Williams Luke Browning Aston Martin Jak Crawford Haas Jack Doohan / Ryo Hirakawa Audi A ser anunciado Alpine Paul Aron / Kush Maini Cadillac Zhou Guanyu

Até o momento, a única equipe que ainda não confirmou quem será seu piloto reserva foi a Audi. Até 2025, a Sauber também não elegeu nenhum nome e acabou usando Paul Aron para cumprir a exigência da FIA.

O piloto que correu na Fórmula 2 assumiu o cockpit de Nico Hulkenberg no GP da Grã-Bretanha e na Hungria na última temporada.

