Fórmula 1

F1: Quem são os pilotos reservas das equipes para 2026?

Além de seus dois competidores oficiais, cada time tem um terceiro nome em caso de emergências

Livia Veiga
Livia Veiga
Publicado:
Frederik Vesti, Mercedes

Frederik Vesti, Mercedes

Foto de: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Sabemos que a Fórmula 1 terá 22 pilotos e 11 equipes na temporada de 2026, porém, cada time precisa ter pelo menos um candidato a assumir uma das vagas caso um dos competidores não possa comparecer na etapa.

Leia também:

Esses garotos, que geralmente também são usados para cumprir as exigências da FIA (Federação Internacional de Automobilismo) de novatos em treinos livres, são chamados de pilotos reserva. Cada equipe tem o seu próprio (ou até mais de um).

EQUIPE PILOTO RESERVA
McLaren Leonardo Fornaroli / Pato O'Ward
Mercedes Frederic Vesti
Red Bull / Racing Bulls Yuki Tsunoda
Ferrari Antonio Giovinazzi
Williams Luke Browning
Aston Martin Jak Crawford
Haas Jack Doohan / Ryo Hirakawa
Audi A ser anunciado
Alpine Paul Aron / Kush Maini
Cadillac Zhou Guanyu

Até o momento, a única equipe que ainda não confirmou quem será seu piloto reserva foi a Audi. Até 2025, a Sauber também não elegeu nenhum nome e acabou usando Paul Aron para cumprir a exigência da FIA.

O piloto que correu na Fórmula 2 assumiu o cockpit de Nico Hulkenberg no GP da Grã-Bretanha e na Hungria na última temporada. 

MAX WILSON DETONA REGRAS de '26, fala a REAL sobre HAMILTON, BORTOLETO e VERSTAPPEN e avalia equipes

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

