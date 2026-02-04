F1: Quem são os pilotos reservas das equipes para 2026?
Além de seus dois competidores oficiais, cada time tem um terceiro nome em caso de emergências
Frederik Vesti, Mercedes
Foto de: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images
Sabemos que a Fórmula 1 terá 22 pilotos e 11 equipes na temporada de 2026, porém, cada time precisa ter pelo menos um candidato a assumir uma das vagas caso um dos competidores não possa comparecer na etapa.
Esses garotos, que geralmente também são usados para cumprir as exigências da FIA (Federação Internacional de Automobilismo) de novatos em treinos livres, são chamados de pilotos reserva. Cada equipe tem o seu próprio (ou até mais de um).
|EQUIPE
|PILOTO RESERVA
|McLaren
|Leonardo Fornaroli / Pato O'Ward
|Mercedes
|Frederic Vesti
|Red Bull / Racing Bulls
|Yuki Tsunoda
|Ferrari
|Antonio Giovinazzi
|Williams
|Luke Browning
|Aston Martin
|Jak Crawford
|Haas
|Jack Doohan / Ryo Hirakawa
|Audi
|A ser anunciado
|Alpine
|Paul Aron / Kush Maini
|Cadillac
|Zhou Guanyu
Até o momento, a única equipe que ainda não confirmou quem será seu piloto reserva foi a Audi. Até 2025, a Sauber também não elegeu nenhum nome e acabou usando Paul Aron para cumprir a exigência da FIA.
O piloto que correu na Fórmula 2 assumiu o cockpit de Nico Hulkenberg no GP da Grã-Bretanha e na Hungria na última temporada.
