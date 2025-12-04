Todas as categorias

Fórmula 1 GP de Abu Dhabi

F1: Quem será campeão de 2025? Bortoleto e outros pilotos opinam

Norris e Verstappen estão separados por apenas 12 pontos, enquanto Piastri tem um déficit de 16 pontos para o líder

Livia Veiga
Livia Veiga
Publicado:
Lando Norris, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

O GP de Abu Dhabi terá três postulantes ao título da Fórmula 1 no domingo, Lando Norris, Max Verstappen e Oscar Piastri brigam pelos últimos pontos disponíveis. As chances estão muito pequenas para o australiano e o britânico detém o controle da situação.

Leia também:

Norris lidera com 408 pontos, tendo Verstappen atrás por 12 pontos e Piastri a 16. A disputa está acirrada e os pilotos estão dividindo opiniões no paddock sobre quem terá mais chances de conquistar o título.

Não é nenhum segredo que Gabriel Bortoleto é grande fã de Verstappen e está torcendo pelo holandês. Em entrevista, o brasileiro defendeu que o tetracampeão "merece" conquistar o pentacampeonato.

"Obviamente, ainda existe uma diferença de 12 pontos. E a gente sabe que não há muita competição contra Red Bull e McLaren. Sabe, quando o Max vence e a McLaren está logo atrás. Então não vai ser fácil, ainda existe um gap. Mas tudo pode acontecer".

"Max cometeu muito menos erros do que qualquer outro. E acho que ele provou que foi o melhor piloto do mundo este ano. Então acho que ele merece o título, na minha visão".

Charles Leclerc avaliou que a situação está complicada e que tudo mudou muito rápido. Inclusive, o monegasco trocou de opinião algumas vezes, mas, agora, defende que o título ficará com Norris.

"Provavelmente acho que vai ser o Lando. 12 pontos ainda é bastante. Então, se nada grande acontecer com o Lando, acho que o Lando leva".

George Russell foi mais curto ao escolher quem será campeão. Ao ser questionado durante a coletiva, o britânico simplesmente disparou: "Lando", exatamente como Isack Hadjar na mesma sessão.

Para Carlos Sainz, piloto da Williams, Norris também será campeão do mundo no domingo.

Max MATADOR, Norris na VANTAGEM e Piastri SEM NADA A PERDER: Tudo da DECISÃO da F1! Com FELIPE MOTTA

