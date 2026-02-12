F1 - Questionado sobre melhor do mundo, Alonso admite: "Não posso me comparar com Senna"
Bicampeão espanhol ainda teve que responder sobre outros campeões mundiais
Quem é o melhor piloto de todos os tempos? Essa é uma pergunta frequente no paddock da Fórmula 1 e, dessa vez, Fernando Alonso foi o escolhido para respondê-la, mas de uma maneira não convencional: o bicampeão teve que comparar outros grandes nomes com ele mesmo. O espanhol já tinha uma resposta pronta para quase todas as perguntas, mas quando o ícone Ayrton Senna foi citado, a situação mudou.
Ao ser comparado com Sebastian Vettel, Lewis Hamilton, Max Verstappen e Michael Schumacher, Alonso disse que era melhor que todos, adicionando ainda que "todos eles têm mais títulos do que eu, então é discutível quem é melhor".
Porém, ao ser questionado sobre Senna, falou: "Não posso comparar, não corri com ele". O espanhol estreou na F1 em 2001, sete anos após a morte do ídolo brasileiro.
"Aqueles da minha geração ou aqueles que correm comigo, sempre direi que sim [sou melhor], faz parte do DNA do piloto. Subir no carro, colocar o capacete, baixar a viseira e dizer 'vamos competir, vamos lutar'", assumiu o bicampeão.
F1 - Questionado sobre melhor do mundo, Alonso admite: "Não posso me comparar com Senna"
