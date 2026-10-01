F1: Racing Bulls confirma que Lindblad troca de motor e larga no fundo do grid em Sepang
Estreante da temporada 2026 utilizará a quinta unidade de potência no ano
Antes mesmo do início das atividades de pista do GP do Bahrein na Malásia de Fórmula 1, a Racing Bulls confirmou que Arvid Lindblad trocará de motor neste fim de semana, excedendo a alocação permitida pela FIA, levando o britânico a largar do fundo do grid no domingo
Lindblad faz sua estreia na temporada 2026 e vem surpreendendo com sua performance. Atualmente, o britânico é o 11º colocado na classificação do Mundial, com 37 pontos.
Porém, neste fim de semana, o piloto da Racing Bulls terá um desafio extra em mãos para chegar à zona de pontos, tendo que largar do pitlane na prova deste domingo devido a uma troca de motor, o quinto do ano.
"Informamos a todos que vamos adotar uma quinta unidade de potência no carro de Arvid neste fim de semana, o que significa que ele vai largar do fundo do grid", diz o comunicado divulgado à imprensa.
Lindblad é o primeiro piloto com punição confirmada para o fim de semana, que marca o retorno da F1 à Malásia após nove anos, porém, com a prova recebendo o nome de GP do Bahrein, com o país do Oriente Médio bancando os custos de realização do evento.
CÂMARA 'na' F1, Bortoleto sofre, CHANCES de RUSSELL, Colapinto x Norris, CRISE na FERRARI! Isa Ayami
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