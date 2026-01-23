F1: Racing Bulls contrata lendário engenheiro da Red Bull

A Racing Bulls contratou o ex-engenheiro da Red Bull e da Aston Martin, Dan Fallows, como diretor técnico para a Fórmula 1.

Fallows se reportará a Tim Goss e “assumirá a responsabilidade pela direção técnica geral da equipe, trabalhando com design, aerodinâmica e desempenho”, afirmou a equipe sediada em Faenza em um comunicado à imprensa.

“Estou muito feliz em me juntar à VCARB em um momento empolgante para a equipe”, disse o britânico. “Há uma visão clara e uma forte ambição técnica, e estou ansioso para trabalhar em estreita colaboração com Tim e o grupo de engenharia em geral para ajudar a impulsionar o desempenho e continuar construindo a equipe para o futuro.”

O chefe da equipe, Alan Permane, acrescentou: “Dan tem uma vasta experiência, e seu conhecimento técnico e liderança serão um verdadeiro trunfo para a equipe, enquanto continuamos a nos desenvolver e a avançar competitivamente. Estamos muito felizes em recebê-lo na VCARB.”

Fallows trabalhou anteriormente na equipe ‘irmã’ Red Bull de 2006 a 2021 no departamento de aerodinâmica – primeiro como líder de equipe e depois como engenheiro-chefe. Antes disso, atuou como aerodinamicista sênior de 2001 a 2004, quando a equipe sediada em Milton Keynes era a Jaguar, pertencente à Ford.

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, Dan Fallows, Red Bull Racing Head of Aerodynamics, race winner Max Verstappen, Red Bull Racing and Daniel Ricciardo, Red Bull Racing celebrate on the podium Photo by: Sutton Images

Fallows foi convidado pela Aston Martin para 2022, o que causou uma disputa contratual com a Red Bull, mas acabou sendo demitido do cargo de diretor técnico da equipe de F1 de Lawrence Stroll no final de 2024, menos de três anos após assumir o cargo.

“O desempenho da equipe este ano não atingiu o nível que todos nós desejávamos. Portanto, não conseguimos alcançar nossos objetivos. E essa foi basicamente uma decisão tomada pela equipe”, explicou o diretor de desempenho Tom McCullough na época.

“Nos últimos dois ou três anos, desde que ele chegou aqui, trabalhei ao lado do Dan, em estreita colaboração com ele. Ele teve um impacto enorme no desenvolvimento do carro de 2022 e do de 2023, e contribuiu muito para a equipe, para ser sincero.

“Dessa perspectiva, foi muito bom trabalhar com ele. Mas, no fim das contas, em 2024, não conseguimos entregar o desempenho que esperávamos e desejávamos na pista.

“O desenvolvimento desses carros tem sido difícil e, no fim das contas, é uma indústria baseada em desempenho, não é? E a equipe decidiu fazer algumas mudanças.”

Fallows foi afastado da Aston Martin Performance Technologies antes de fundar sua própria empresa, a Hiperformant, em junho de 2025 – que ele descreve como “experiência na F1 aplicada a projetos de engenharia de alto desempenho e desenvolvimento de negócios”.

