Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

F1: Briatore revela parcela crucial da Mercedes em sua ida à Alpine

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Briatore revela parcela crucial da Mercedes em sua ida à Alpine

Piloto, recordista e formador: o legado de Constantino Júnior no automobilismo

Porsche Cup
Porsche Cup
Piloto, recordista e formador: o legado de Constantino Júnior no automobilismo

F1: Haas coloca carro de 2026 na pista antes de teste em Barcelona

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Haas coloca carro de 2026 na pista antes de teste em Barcelona

F1: Saiba em quais dias cada equipe deve ir à pista em Barcelona

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Saiba em quais dias cada equipe deve ir à pista em Barcelona

EXCLUSIVO F1 - Falha no crash test frontal e atraso no cronograma: os bastidores da ausência da Williams em Barcelona

Fórmula 1
Fórmula 1
EXCLUSIVO F1 - Falha no crash test frontal e atraso no cronograma: os bastidores da ausência da Williams em Barcelona

Briatore admite que Horner está negociando com acionista da Alpine para retorno a F1

Fórmula 1
Fórmula 1
Lançamento da Alpine
Briatore admite que Horner está negociando com acionista da Alpine para retorno a F1

F1 - Chefe da Ferrari prega cautela: 'É muito cedo para expectativas'

Fórmula 1
Fórmula 1
Lançamento da Ferrari
F1 - Chefe da Ferrari prega cautela: 'É muito cedo para expectativas'

ANÁLISE F1: O que ausência nos testes de Barcelona significa para 2026 da Williams

Fórmula 1
Fórmula 1
ANÁLISE F1: O que ausência nos testes de Barcelona significa para 2026 da Williams
Fórmula 1

F1: Racing Bulls contrata lendário engenheiro da Red Bull

Dan Fallows se junta à RB como diretor técnico após deixar Aston Martin no ano passado

Benjamin Vinel
Benjamin Vinel
Publicado:
Add as a preferred source
Dan Fallows, diretor técnico da equipe de F1 da Aston Martin

A Racing Bulls contratou o ex-engenheiro da Red Bull e da Aston Martin, Dan Fallows, como diretor técnico para a Fórmula 1.

Leia também:

Fallows se reportará a Tim Goss e “assumirá a responsabilidade pela direção técnica geral da equipe, trabalhando com design, aerodinâmica e desempenho”, afirmou a equipe sediada em Faenza em um comunicado à imprensa.

“Estou muito feliz em me juntar à VCARB em um momento empolgante para a equipe”, disse o britânico. “Há uma visão clara e uma forte ambição técnica, e estou ansioso para trabalhar em estreita colaboração com Tim e o grupo de engenharia em geral para ajudar a impulsionar o desempenho e continuar construindo a equipe para o futuro.”

O chefe da equipe, Alan Permane, acrescentou: “Dan tem uma vasta experiência, e seu conhecimento técnico e liderança serão um verdadeiro trunfo para a equipe, enquanto continuamos a nos desenvolver e a avançar competitivamente. Estamos muito felizes em recebê-lo na VCARB.”

Fallows trabalhou anteriormente na equipe ‘irmã’ Red Bull de 2006 a 2021 no departamento de aerodinâmica – primeiro como líder de equipe e depois como engenheiro-chefe. Antes disso, atuou como aerodinamicista sênior de 2001 a 2004, quando a equipe sediada em Milton Keynes era a Jaguar, pertencente à Ford.

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, Dan Fallows, Red Bull Racing Head of Aerodynamics, race winner Max Verstappen, Red Bull Racing and Daniel Ricciardo, Red Bull Racing celebrate on the podium

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, Dan Fallows, Red Bull Racing Head of Aerodynamics, race winner Max Verstappen, Red Bull Racing and Daniel Ricciardo, Red Bull Racing celebrate on the podium

Photo by: Sutton Images

Fallows foi convidado pela Aston Martin para 2022, o que causou uma disputa contratual com a Red Bull, mas acabou sendo demitido do cargo de diretor técnico da equipe de F1 de Lawrence Stroll no final de 2024, menos de três anos após assumir o cargo.

“O desempenho da equipe este ano não atingiu o nível que todos nós desejávamos. Portanto, não conseguimos alcançar nossos objetivos. E essa foi basicamente uma decisão tomada pela equipe”, explicou o diretor de desempenho Tom McCullough na época.

“Nos últimos dois ou três anos, desde que ele chegou aqui, trabalhei ao lado do Dan, em estreita colaboração com ele. Ele teve um impacto enorme no desenvolvimento do carro de 2022 e do de 2023, e contribuiu muito para a equipe, para ser sincero.

“Dessa perspectiva, foi muito bom trabalhar com ele. Mas, no fim das contas, em 2024, não conseguimos entregar o desempenho que esperávamos e desejávamos na pista.

“O desenvolvimento desses carros tem sido difícil e, no fim das contas, é uma indústria baseada em desempenho, não é? E a equipe decidiu fazer algumas mudanças.”

Fallows foi afastado da Aston Martin Performance Technologies antes de fundar sua própria empresa, a Hiperformant, em junho de 2025 – que ele descreve como “experiência na F1 aplicada a projetos de engenharia de alto desempenho e desenvolvimento de negócios”.

Audi INCÓGNITA, Hamilton de ENGENHEIRO NOVO, Honda x Mercedes, MAX ZOA LAWSON e + BASTIDORES da RBR!

Ouça versão áudio do Podcast Motorsport.com:

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1: Alpine revela identidade visual do carro de 2026; veja fotos
Próximo artigo VÍDEO F1 - Ferrari de Hamilton para na pista: problemas ou foi tudo planejado?

Principais comentários

Mais de
Benjamin Vinel

F1: Mercedes publica primeiras fotos de pintura para 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Mercedes publica primeiras fotos de pintura para 2026

F1: Quais são os desafios que a Audi enfrentará em 2026?

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Quais são os desafios que a Audi enfrentará em 2026?

F1: Haas começou desenvolvimento de carro de 2026 ainda em 2024

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Haas começou desenvolvimento de carro de 2026 ainda em 2024
Mais de
RB

VÍDEO: Lindblad roda durante primeiro teste da F1 com a Racing Bulls

Fórmula 1
Fórmula 1
VÍDEO: Lindblad roda durante primeiro teste da F1 com a Racing Bulls

F1: Racing Bulls vai à pista pela primeira vez em Ímola; veja imagens

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Racing Bulls vai à pista pela primeira vez em Ímola; veja imagens

F1 - Lançamento da Red Bull e Racing Bulls para 2026: quando e como assistir ao vivo, o que você precisa saber

Fórmula 1
Fórmula 1
F1 - Lançamento da Red Bull e Racing Bulls para 2026: quando e como assistir ao vivo, o que você precisa saber

Últimas notícias

F1: Briatore revela parcela crucial da Mercedes em sua ida à Alpine

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
F1: Briatore revela parcela crucial da Mercedes em sua ida à Alpine

Piloto, recordista e formador: o legado de Constantino Júnior no automobilismo

Porsche Cup
PCUP Porsche Cup
Piloto, recordista e formador: o legado de Constantino Júnior no automobilismo

F1: Haas coloca carro de 2026 na pista antes de teste em Barcelona

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
F1: Haas coloca carro de 2026 na pista antes de teste em Barcelona

F1: Saiba em quais dias cada equipe deve ir à pista em Barcelona

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
F1: Saiba em quais dias cada equipe deve ir à pista em Barcelona