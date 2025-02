A Racing Bulls, antiga RB e, anteriormente, AlphaTauri, é conhecida por ter uma relação muito próxima com a Red Bull na Fórmula 1, inclusive muitas vezes sendo chamada de "irmã" da equipe principal. No entanto, recentemente, o time vem tentando se desvencilhar dessa imagem.

Peter Bayer, CEO da Racing Bulls, explicou a parceria com a equipe de Christian Horner e ainda aproveitou a oportunidade para alfinetar a relação entre a Ferrari e Haas.

Em 2025, os dois times taurinos ficaram ainda mais próximos depois que a antiga RB fechou sua sede em Bicester e transferiu seu departamento de aerodinâmica para Milton Keynes, sede oficial do time de energéticos.

Recentemente, Laurent Makies, chefe da Racing Bulls, admitiu ao Motorsport Week que o time irá se aproveitar ao máximo do atual regulamento para garantir que os carros tenham um certo ponto de convergência. Inclusive, ele disse que a equipe irmã irá usar o câmbio e suspensão da matriz.

No entanto, Bayer defende que não serão criados carros-cópia da Red Bull e ainda reforçou que a relação entre as duas equipes é ainda menor do que acontece entre Ferrari e Haas.

"Digo com certeza que a Ferrari e a Haas trabalham mais próximo do que nós e a Red Bull. Entendo que é uma competição acirrada e todo estão tentando jogar pedras no caminho dos outros", disse ao PlanetF1.

"Apenas ouça nossos pilotos e engenheiros, escute o feedback deles. Vai ouvir que é um carro. Simplesmente não é uma cópia. Caso contrário, não estaríamos onde estamos".

