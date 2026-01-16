Todas as categorias

Fórmula 1

F1: Racing Bulls exibe identidade visual de carro de 2026; confira

Equipe trará novidades para a temporada que começa em março

A apresentação da Racing Bulls aconteceu em Detroit, onde a equipe ‘irmã’ Red Bull também revelou simultaneamente sua nova identidade visual. Isso marca o início de um período de três semanas ao qual todas as 11 equipes da Fórmula 1 apresentarão suas pinturas para a nova temporada.

Leia também:

Em 2026, entrará em vigor uma grande mudança no regulamento da F1. Os carros ficarão menores e mais leves, com aerodinâmica ativa, e os sistemas de propulsão terão uma divisão de 50/50 entre motores elétricos e de combustão interna.

As maiores mudanças na Racing Bulls estão na formação de pilotos e nos motores. A equipe dará a estreia na F1 em 2026 a Arvid Lindblad, que subirá para a categoria principal após uma temporada na F2 – na qual terminou em sexto lugar. O britânico de 18 anos faz parte da equipe júnior da Red Bull desde 2021 e era considerado o candidato mais lógico para uma vaga na Racing Bulls depois que ficou claro que Isack Hadjar seria promovido à equipe principal.

Pintura Racing Bulls 2026 (1)

Lindblad fará dupla com Liam Lawson em 2026. O neozelandês começou 2025 na Red Bull Racing, mas foi ‘rebaixado’ após duas corridas decepcionantes. Ele terminou a temporada na Racing Bulls 14º no campeonato, perdendo para o companheiro de equipe Hadjar. Para Lawson, 2026 será um ano crucial: a Red Bull normalmente não mantém seus pilotos na segunda equipe por muito tempo, tornando fundamental que ele demonstre progresso.

Tão significativa quanto as mudanças na formação de pilotos é a transição para uma nova unidade de potência. Enquanto a Racing Bulls utilizou motores Honda desde 2018, o ano de 2026 marcará a estreia da Red Bull Powertrains, que desenvolveu uma unidade de potência em colaboração com a Ford. Isso significa que a equipe – assim como a Red Bull Racing – está entrando em território praticamente desconhecido.  

