F1: Racing Bulls planeja atualização dupla após pausa de abril

A Racing Bulls está planejando realizar uma 'atualização dupla' para os GPs de Miami e do Canadá da Fórmula 1, as primeiras etapas depois do cancelamento das corridas do Bahrein e da Arábia Saudita.

Há muito se sabe que um dos principais campos de batalha da temporada de F1 de 2026 é a corrida pelo desenvolvimento dos carros. Espera-se que a equipe que conseguir aplicar as atualizações corretas no momento certo tenha sucesso e, embora isso seja comum em qualquer mudança de regulamento, é ainda mais significativo este ano devido à enorme complexidade do novo conjunto de regras.

Mas o que é interessante é observar os cronogramas de atualizações que as equipes optam por seguir, com algumas talvez até entrando em um 'jogo de gato e rato'. “Precisamos levar em conta o que a concorrência está fazendo”, disse o chefe de design da McLaren, Rob Marshall, em janeiro. “Precisamos nos inspirar no que eles podem ou não alcançar e podem ou não nos mostrar".

Isso porque a equipe primeiro precisava “entender bem este carro”, disse ele, e essa é uma atitude comum a muitos construtores, que estão pisando em ovos quando se trata de desenvolvimento.

A Austrália foi uma prova disso, quando as equipes lutaram contra propostas de última hora para alterar o modo reta de Albert Park, já que isso significaria começar a configuração do zero.

No entanto, uma equipe que agora parece estar entrando em seu ciclo de atualizações é a Racing Bulls, que está planejando desenvolvimentos para os próximos GPs em Miami (1° a 3 de maio) e Montreal (22 a 24 de maio).

Na verdade, isso é ainda mais tarde do que o inicialmente previsto devido à pausa forçada em abril, resultado do cancelamento dos GPs do Bahrein e da Arábia Saudita devido ao conflito no Oriente Médio.

“Tínhamos uma atualização bastante decente planejada para o Bahrein, que veremos em Miami”, disse o chefe da Racing Bulls, Alan Permane, à mídia, incluindo o Motorsport.com. “Tínhamos outra atualização planejada para Montreal, então teremos um rápido golpe duplo lá".

“Não há como trazer as duas. A de Montreal não podemos trazer antes, então é uma situação um pouco estranha em que vamos trazer uma atualização nova e bastante decente, um novo componente, e depois quase substituí-lo imediatamente. É assim que o calendário se configurou".

Alan Permane, Racing Bulls Foto: Rudy Carezzevoli / Getty Images

Permane se recusou a entrar em detalhes, mas os próximos desenvolvimentos são, mesmo assim, um sinal de como a atual pausa de cinco semanas realmente ajudou algumas equipes — especialmente na corrida pelas atualizações.

“O ciclo real de atualizações está muito bem planejado”, acrescentou. “Como eu disse, tínhamos uma atualização prevista para o Bahrein que, eu acho, nos permitiu ter mais unidades dela para Miami".

“Talvez tivéssemos apenas um ou dois, provavelmente dois ou três conjuntos dela para o Bahrein. Teremos três ou quatro conjuntos dela [para Miami]. Portanto, isso nos permitiu estar um pouco mais bem preparados lá, mas não afetou de fato esse ciclo de atualizações, pois elas são planejadas com algumas semanas de antecedência de qualquer maneira".

Isso ocorre em meio a uma disputa acirrada no pelotão do meio para a Racing Bulls, que está em sétimo lugar no campeonato após três etapas e atualmente está quatro pontos atrás da Haas, quarta colocada, e da Alpine e da Red Bull, que estão empatadas em quinto lugar, embora se espere que esta última se distancie dessa disputa à medida que a temporada avança, com a Audi entrando na briga com a Racing Bulls, a Haas e a Alpine.

“Estou muito confiante de que podemos acompanhar, se não superar, as outras equipes do meio de grid”, disse. “Haverá pequenos avanços em quase todas as corridas, eu diria, e já temos mais duas ou três grandes atualizações planejadas".

“Não dá para prever muito além disso, então, até o fim da temporada, temos um plano. Por isso, estou muito confiante de que podemos permanecer nesse grupo".

MOLINA é ENFÁTICO sobre momento CAÓTICO da F1, além de motores, Hamilton, Verstappen, Bortoleto e +

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