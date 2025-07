A Fórmula 1 está tendo alguns fins de semana de folga antes da próxima rodada, mas há aqueles, como a Racing Bulls, que estão aproveitando esse momento de tranquilidade para realizar um dia de filmagem e dar aos seus pilotos a oportunidade de acumular quilômetros.

A equipe sediada em Faenza está ocupada neste momento no circuito Enzo e Dino Ferrari, em Ímola, para completar os 200 quilômetros permitidos pelo regulamento esportivo para dias de filmagem. O primeiro já havia sido realizado no início da temporada, enquanto este servirá para a equipe por vários motivos.

O primeiro - talvez o mais efêmero do ponto de vista prático - é ter imagens do VCARB02 com os atuais pilotos titulares. O primeiro dia de filmagens foi com Yuki Tsunoda e Isack Hadjar, a dupla inicial antes de Milton Keynes decidir levar o piloto japonês para a Red Bull e rebaixar Lawson para o 'time B'.

O segundo motivo é permitir que os pilotos acumulem quilometragem ao volante do carro deste ano, ainda que equipado (como exige o regulamento) com pneus de demonstração da Pirelli, muito diferentes dos usados nos fins de semana de corrida em termos de desempenho.

Durante o dia, a Racing Bulls também contará com o jovem talento Arvid Lindblad ao volante de um AT04. O objetivo da equipe é percorrer o maior número possível de quilômetros para prepará-lo para o Treino Livre 1, que ele fará com o time este ano.

Para Lindblad, trata-se, portanto, de outro teste com a Racing Bulls. Durante o mês de junho, ele já teve a oportunidade de correr no AT04, enquanto em Silverstone participou do TL1 do GP da Inglaterra ao volante do Red Bull RB21 como substituto de Yuki Tsunoda. Lindblad fez o 14º melhor tempo geral, cerca de meio segundo atrás de Max Verstappen (décimo na ocasião).

HULK brilha: SAUBER SURPRESA do ano? E Bortoleto? PIASTRI TREMEU vs LANDO? Hamilton e + | Ivan Bruno

Ouça a versão exclusivamente em áudio do Podcast Motorsport.com #342:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!