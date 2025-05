A Racing Bulls está trazendo um grande pacote de atualização para o GP da Emilia Romagna de Fórmula 1 deste fim de semana - mas os possíveis ganhos parecem ser menores do que parecem, mostrando que as aparências podem enganar.

Para sua primeira corrida em casa em 2025, a equipe preparou um novo assoalho e carenagem, nos quais trabalhou até o último minuto antes de enviar os carros para a curta viagem de Faenza a Ímola. O pacote representa a primeira atualização real da Racing Bulls no ano, em um fim de semana em que a maioria do grid terá componentes novos.

O assoalho e a carenagem são as duas maiores superfícies aerodinâmicas do carro, sendo a primeira particularmente crucial para o desempenho geral. No entanto, embora as atualizações pareçam enormes no papel, a equipe foi cautelosa para não mudar muita coisa no carro de uma só vez, levando em conta as duras lições de 2024, quando uma atualização significativa em Barcelona deixou o VCARB 01 mais lento.

"Provavelmente, é justo dizer que é a primeira atualização do carro", disse o chefe da equipe, Laurent Mekies, ao conversar com o Motorsport.com em sua sede em Faenza.

Laurent Mekies, Racing Bulls, Alan Permane, Racing Bulls Foto de: Peter Fox / Getty Images

"Se você julgar uma atualização pelo volume das peças, são muitos dados, mas a realidade é muito diferente. A realidade é um pequeno passo. Aprendemos da maneira mais difícil no ano passado que esses carros são muito fáceis de quebrar em termos de desenvolvimento e de desempenho aerodinâmico, e a relação entre aerodinâmica e dinâmica ou manuseio do veículo. Portanto, estamos sendo muito, muito cautelosos com a forma como estamos atualizando o carro".

Nesse estágio final do atual ciclo de regras, é improvável que os novos componentes tragam benefícios que mudem muita coisa. Mas eles não precisam necessariamente trazer, já que na briga apertada do pelotão do meio, um ou dois décimos podem ser a diferença entre uma vaga na Q1 ou Q3 no sábado.

Isso porque, nas seis primeiras rodadas, a Racing Bulls se viu em ambos os lados da equação do pelotão intermediário - marcando sete pontos nos finais de semana da China e do Japão, enquanto somou apenas um ponto desde então na Arábia Saudita, o que a mantém em oitavo lugar.

"Não existe mais passo largo, não no nosso mundo e espero que também não exista para os outros", brincou Mekies. "São todos pequenos passos. E o primeiro desses pequenos passos será introduzido em Ímola, haverá mais alguns passos menores daqui até a corrida sete, oito, nove, 10 e, depois disso, acho que o fluxo diminuirá naturalmente".

Isack Hadjar, Racing Bulls Foto de: Peter Fox / Getty Images

"Ir passo a passo é a única maneira de ter algum tipo de confiança de que você não está estragando tudo. Por outro lado, você pode ver toda semana que um décimo é a diferença entre o P12 e o P6 na classificação. É um motivo conflitante. Você está morrendo de vontade de dar o próximo passo, mas se for longe demais, vai estragar tudo e isso vai doer".

Mekies identificou o GP da Espanha, daqui a duas semanas em Barcelona, como o principal fim de semana para avaliar se vale a pena continuar com 2025 ou mudar o foco total para 2026, com a mais recente repressão da FIA à flexão das asas dianteiras tendo o potencial de afetar ainda mais a hierarquia.

"Suponho que todos queiram ver a situação de Barcelona", disse ele sobre o GP da Espanha, que acontece em 1º de junho. "Vamos nos reagrupar depois de Barcelona, avaliar onde está nosso desempenho, avaliar qual é o potencial que ainda podemos extrair do conceito atual do carro e tentar equilibrar isso com a taxa de melhoria para 2026".

"No momento, a tendência ainda é para 2025, mas avaliaremos depois de Barcelona como precisamos alterar isso, e não acho que seja muito diferente da maioria das equipes".

Em coletiva nesta quinta-feira em Ímola, Oliver Bearman confirmou que a Haas também terá um pacote de novidades para este fim de semana.

"Sim, teremos uma atualização. Temos um carro levemente modificado para este fim de semana, o qual já estamos trabalhando há algum tempo. Vamos ver como que ele se comporta na pista. Mal posso para ver como ele se sairá".

RICO PENTEADO ANALISA TRUQUE da McLAREN, Max e RBR, Ferrari/HAMILTON, Bortoleto! TELEMETRIA AO VIVO

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Ouça à versão em áudio do Podcast Motorsport.com com Felipe Giaffone:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Spotify

Deezer

Amazon Music

Apple Podcasts

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!