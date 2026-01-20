Sob um dia chuvoso, a Racing Bulls aproveitou para estrear seu novo carro de Fórmula 1, o VCARB03, na pista que no ano passado também presenciou os primeiros testes do monoposto de 2026.

Após alguns problemas iniciais no meio da manhã, o rugido do motor V6 construído pela Red Bull Powertrains em colaboração com a Ford Racing tornou-se audível, mas durou apenas alguns minutos. Tempo suficiente para completar algumas voltas, percorrendo 4.909 metros três vezes, e verificar se tudo estava em ordem, antes de finalmente estacionar o carro em uma das garagens do circuito da Emolia-Romagna.

A equipe, sediada em Faenza, a algumas dezenas de quilômetros da cidade na província de Bolonha, utilizou a distância disponibilizada para o teste inicial, portanto 15 quilômetros, para verificar se todos os sistemas do carro estavam funcionando corretamente.

O carro entrou na pista pela primeira vez pouco depois do meio-dia, às 12h26, já ostentando a pintura revelada em 15 de janeiro em Detroit, Michigan, e com um dos dois pilotos da equipe, Liam Lawson, ao volante. O neozelandês teve a honra de pilotar a mais recente criação da equipe, liderada por Alan Permane, na pista pela primeira vez, enquanto Arvid Lindblad observava curioso, aguardando para completar seus primeiros quilômetros no novo carro.

No teste desta manhã em Ímola, a Racing Bulls utilizou os pneus de demonstração Full Wet no VCARB03, fornecidos pela Pirelli para este tipo de iniciativa, conforme exigido pelo regulamento desportivo. Amanhã, a equipe voltará à pista com os mesmos pneus.

O carro parecia muito semelhante ao já visto na apresentação. O carro real não foi mostrado em Michigan, embora os desenhos computadorizados já tivessem servido como uma prévia do formato real do VCARB03. O formato trapezoidal da entrada de ar é imediatamente perceptível, assim como o bico e os suportes que o conectam à asa principal. É interessante observar como o bico está alinhado com o perfil principal. As entradas de ar laterais são muito estreitas, uma solução já vista nos carros que estão na pista. Também digno de nota é o tirante de ligação no assoalho posicionado à frente da suspensão traseira. Tanto a suspensão dianteira quanto a traseira utilizam um design push-rod. Esta será, de fato, a especificação que estará presente no Shakedown de Barcelona, ​​agendado para o final de janeiro.

Após o breve teste na pista, o carro retornou aos boxes para verificações necessárias em preparação para o dia de filmagens. O monoposto ítalo-britânico voltará à pista de Ímola para completar os 200 quilômetros exigidos pelo regulamento de filmagens promocionais com o carro de 2026.

Lawson e Lindblad podem dividir a quilometragem, obtendo assim referências iniciais antes de entrarem na pista com os pneus de 2026 no Shakedown em Barcelona, ​​agendado de 26 a 30 de janeiro, mas, acontecerá a portas fechadas.

