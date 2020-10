F1: Racing Point levará advertência da FIA por caso Stroll

Após todo o caso envolvendo o diagnóstico positivo de Lance Stroll para Covid-19 logo após sair da bolha da Fórmula 1 no GP de Eifel, a FIA deve entregar uma advertência à Racing Point por determinar que a equipe falhou ao não seguir corretamente os protocolos estabelecidos antes da temporada, ao não reportar imediatamente o diagnóstico do canadense.

A advertência segue outras dadas mais cedo no ano para Charles Leclerc e Valtteri Bottas, após voltarem a Mônaco entre as duas provas na Áustria, e Sebastian Vettel por interagir com pessoas de outras equipes, ao falar com Christian Horner e Helmut Marko no paddock de Spielberg.

Foi apurado que a FIA não sabia do resultado positivo até esta semana, pouco antes do canadense anunciar nas redes sociais. O código de conduta deixa claro que equipes e participantes são obrigados a reportar diagnósticos positivos. O diagnóstico de Stroll veio logo após sua volta à Suíça, no domingo do GP de Eifel. Desde então, ele tem seguido o isolamento, afirmando que já testou negativo nesta semana, esperando voltar ao paddock já em Portimão. Em uma mudança aos protocolos introduzido neste fim de semana, todos os presentes são obrigados a fazer um teste de Covid-19 no máximo 24 horas antes da entrada no circuito. Anteriormente, um teste pré-evento feito na terça dava à pessoa uma janela de cinco dias sem testes. Segundo fontes, a mudança já estava planejada pela FIA antes do caso de Stroll colocar os protocolos de Covid-19 sob os holofotes.

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Neste fim de semana, a F1 visita Portimão, para o GP de Portugal. A Racing Point vem sendo um dos destaques, em terceiro no Mundial de Construtores, mesmo depois dos problemas com os dutos de freio. Stroll e Pérez pontuaram em todas as etapas do ano. Pode ser uma boa para apostar no fim de semana!Quer saber mais? Confira o ThePlayer.com e não perca nada!

CEO da F1 cita outros esportes e diz que categoria não pode usar “camisa de força” contra mudanças

Podcast – O mercado da F1 para 2021 e os 30 anos do bicampeonato de Senna