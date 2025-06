Fernando Alonso teve um início de temporada difícil na Fórmula 1 em 2025, não conseguindo marcar nenhum ponto nas oito primeiras corridas devido à má sorte e problemas técnicos. É o pior início de temporada desde a época em que pilotava para a Minardi - ele tem apenas oito pontos em dez corridas, embora tenha se saído melhor que o companheiro de equipe Lance Stroll em todas as classificações.

Apesar das dificuldades, Alonso não desistiu e, no Canadá, aumentou o número de pontos para oito com uma corrida excelente. No entanto, o piloto espanhol tem entrado em conflito com o engenheiro Andrew Vizard, conforme revelado em conversas de rádio não divulgadas anteriormente.

O espanhol estava confiante em manter seu lugar entre os 10 primeiros, mas sabia que enfrentaria um duro desafio com Lando Norris e Charles Leclerc. Depois de uma boa largada, foi ultrapassado pelos dois rivais e caiu para a oitava posição.

A situação se agravou mais tarde quando a Aston Martin ordenou que ele entrasse nos boxes e ele se envolveu no tráfego enquanto o engenheiro não fornecia as informações necessárias.

O rádio entre Alonso e Vizard

"Quero o tempo de volta! Estou pedindo a cada duas voltas, mas você não responde!", esbravejou Alonso.

"Agora estamos por volta de mais 15 segundos", respondeu Vizard.

"É exatamente por isso que estou pedindo o maldito tempo de volta! Não tenho ideia dos tempos de volta do Hülkenberg. Não sei absolutamente nada sobre a corrida. Estou guiando completamente no escuro!", desabafou o piloto.

"Não vai demorar muito, só depende de quando os pneus começam a se deteriorar. Isso é tudo. Perdemos para Hülkenberg na última volta pela primeira vez. Isso é tudo o que importa", explicou o engenheiro.

"Sim, mas há uma bandeira amarela, então não é muito informativo", interveio Alonso.

"É exatamente disso que estou falando. O ritmo está bom em comparação com o de Hülkenberg, é tudo o que importa", concluiu Vizard.

Alonso acabou terminando em sétimo, logo à frente de Hülkenberg. Embora o espanhol seja apenas o 16º na classificação de pilotos, ele marcou pontos nas duas últimas corridas, uma sequência que espera continuar na Áustria.

