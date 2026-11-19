Rafa Câmara ainda não sabe como será o encerramento de sua temporada de 2026. O brasileiro admitiu que vive um dilema entre disputar as últimas duas etapas da Fórmula 2, mantendo suas ambições de conquistar o campeonato, ou priorizar a oportunidade de competir na Fórmula 1 e acelerar sua preparação para 2027.

Durante entrevista antes do GP de Las Vegas, o piloto reconheceu que a escolha será difícil e não dependerá exclusivamente dele.

"Acho que as duas opções seriam muito importantes para mim. Na F2, sinto que trabalhamos o ano inteiro por isso e, com certeza, queremos terminar em alta", afirmou Câmara, destacando a importância de sua campanha para chegar à principal categoria do automobilismo.

"Eu também não estaria nesta posição, nem teria essas oportunidades, se não fosse pelo que aconteceu neste ano na F2 com a Invicta. Então, com certeza, seria muito especial", acrescentou.

Embora reconheça a importância de encerrar sua passagem pela F2 com um título, Câmara também considera o valor de acumular experiência na F1 antes de sua primeira temporada completa. O brasileiro ressaltou que ambas as possibilidades representam objetivos importantes em sua trajetória.

"Seria definitivamente uma decisão difícil para mim porque, de um lado, você tem a F1, que é algo com que sempre sonhou. Do outro, você tem todo um campeonato pelo qual trabalhou o ano inteiro para concluir", explicou.

O brasileiro também revelou que ainda existem conversas pendentes para definir sua participação nas últimas corridas do ano. Questionado sobre quem teria a palavra final, Câmara indicou que a escolha será compartilhada entre diferentes pessoas envolvidas em sua carreira.

"Ainda há algumas coisas para discutir. Acho que será uma combinação de pessoas discutindo o que é melhor e o que precisamos fazer nessas duas últimas corridas. Não acho que dependa apenas de mim", declarou.

A possibilidade de participar das etapas finais da F1 também é vista como uma oportunidade importante para fortalecer o trabalho com a equipe pensando em 2027. Câmara acredita que a experiência poderia facilitar sua adaptação e contribuir para o desenvolvimento do grupo.

"Acho que disputar as duas últimas corridas com a equipe certamente vai me deixar mais preparado para o próximo ano. E também, como grupo, provavelmente seria melhor para o ano que vem", avaliou.

Por enquanto, o brasileiro prefere concentrar suas atenções no GP de Las Vegas e deixar a definição sobre o restante da temporada para depois da etapa norte-americana.

"Vamos ver. Vou tentar me concentrar neste fim de semana e terminar de uma boa maneira. Depois, espero que possamos resolver o que vai acontecer", concluiu.

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