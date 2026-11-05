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F1: Rafa Câmara admite surpresa com estreia no GP de São Paulo

Brasileiro revelou que possibilidade de disputar sua primeira corrida na categoria surgiu já no México

Redação Motorsport.com
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Rafael Camara, Haas F1 Team

Rafael Camara, Haas F1 Team

Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Rafael Câmara admitiu que foi surpreendido pela confirmação de sua estreia na Fórmula 1, justamente diante da torcida brasileira, no GP de São Paulo. Apesar do pouco tempo entre o anúncio e o início das atividades em Interlagos, o piloto garantiu que já vinha mantendo uma rotina de preparação física e técnica.

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"Em relação à minha rotina, não mudou muito. Eu já estava treinando, então não foi uma coisa que teve que se adaptar. Mas, com certeza, foi uma surpresa grande", afirmou Câmara durante entrevista à imprensa nesta quinta-feira.

O brasileiro explicou que a possibilidade de assumir o carro já havia surgido após uma mudança na formação da equipe para o GP do México. Entretanto, naquele momento, ainda não havia qualquer garantia de que receberia a oportunidade de disputar uma etapa completa.

"Claro que, quando teve o acontecimento e já trocou o piloto para o México, foi uma coisa que poderia ter a chance, mas não era nada certo", explicou.

A confirmação da participação em São Paulo, portanto, representou uma mudança importante em seus planos imediatos. Câmara terá a oportunidade de conhecer mais profundamente os procedimentos da F1 em um fim de semana de corrida, além de enfrentar o desafio de competir diante do público brasileiro.

"Depois que teve a notícia, sim, que realmente ia ter a oportunidade de estar fazendo o final de semana inteiro, foi uma boa surpresa", acrescentou.

Sem estabelecer metas específicas de resultado, o piloto destacou que sua prioridade será aproveitar a preparação disponível para chegar às primeiras sessões nas melhores condições possíveis. A estreia também representa uma oportunidade de acumular experiência antes de sua primeira temporada completa na categoria, prevista para 2027.

CÂMARA ESTREIA NA F1 em SP, a RUSGA de Hamilton-Leclerc, KIMI CAMPEÃO, Russell, BORTOLETO e + pré-GP

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