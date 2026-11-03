F1: Rafa Câmara correrá nos GPs de São Paulo e Las Vegas pela Haas no lugar de Ocon
Segundo o GE e confirmado pelo Motorsport.com, brasileiro antecipará estreia na principal categoria do automobilismo mundial com duas etapas seguidas
Foto de: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images
Rafa Câmara fará sua estreia na Fórmula 1 em Interlagos neste fim de semana e também para a etapa seguinte, em Las Vegas. O brasileiro, que iniciaria oficialmente a sua jornada com a Haas apenas em 2027, antecipará seus planos na corrida brasileira em virtude do desentendimento entre Esteban Ocon e a equipe norte-americana.
No domingo, o site alemão Bild afirmou que o brasileiro assumiria a vaga de Ocon em São Paulo. Nesta terça-feira, o jornalista Rafael Lopes do Grupo Globo também informou a novidade, acrescentando a etapa norte-americana para Rafa, além da corrida de casa.
O Motorsport.com Brasil também apurou e confirmou a informação com fontes próximas ao piloto.
Ryo Hirakawa assumiu o assento de Ocon no último fim de semana, mas terá que correr pelo Mundial de Endurance da FIA (WEC) em Monza nas mesmas datas do GP de São Paulo de F1.
O japonês deve voltar ao cockpit oficial da Haas nas duas últimas etapas deste ano, no Catar e Abu Dhabi, se houver, já que elas coincidem com os últimos dois compromissos de Câmara na F2, em que lidera.
Contagem REGRESSIVA de KIMI, briga AGITADA pelo VICE e... CÂMARA no TL1 do Brasil? | VICTOR LUDGERO
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