Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

F1: Rafa Câmara correrá nos GPs de São Paulo e Las Vegas pela Haas no lugar de Ocon

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do México
F1: Rafa Câmara correrá nos GPs de São Paulo e Las Vegas pela Haas no lugar de Ocon

F1: Saiba quais novatos farão o TL1 no Brasil

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do México
F1: Saiba quais novatos farão o TL1 no Brasil

Transporte, programação e trânsito: O que você precisa saber para o GP de São Paulo de F1

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de São Paulo
Transporte, programação e trânsito: O que você precisa saber para o GP de São Paulo de F1

F1: Bortoleto ganha alívio no México e foca na torcida em Interlagos

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do México
F1: Bortoleto ganha alívio no México e foca na torcida em Interlagos

F1: Verstappen revela capacete especial para GP de São Paulo

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de São Paulo
F1: Verstappen revela capacete especial para GP de São Paulo

MotoGP: Álex Márquez opera ombro direito e desfalca Gresini no GP do Catar

MotoGP
MotoGP
GP do Catar
MotoGP: Álex Márquez opera ombro direito e desfalca Gresini no GP do Catar

TCR South America: Confira horários e como assistir à etapa de Rosario

TCR South America
TCR South America
TCR South America: Confira horários e como assistir à etapa de Rosario

F1 e FIA eliminam brecha da taxa de compressão do motor da Mercedes para 2027

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de São Paulo
F1 e FIA eliminam brecha da taxa de compressão do motor da Mercedes para 2027
Fórmula 1 GP do México

F1: Rafa Câmara correrá nos GPs de São Paulo e Las Vegas pela Haas no lugar de Ocon

Segundo o GE e confirmado pelo Motorsport.com, brasileiro antecipará estreia na principal categoria do automobilismo mundial com duas etapas seguidas

Redação Motorsport.com
Editado:
Add as a preferred source
Rafael Camara, Invicta Racing

Foto de: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Rafa Câmara fará sua estreia na Fórmula 1 em Interlagos neste fim de semana e também para a etapa seguinte, em Las Vegas. O brasileiro, que iniciaria oficialmente a sua jornada com a Haas apenas em 2027, antecipará seus planos na corrida brasileira em virtude do desentendimento entre Esteban Ocon e a equipe norte-americana.

Leia também:

No domingo, o site alemão Bild afirmou que o brasileiro assumiria a vaga de Ocon em São Paulo. Nesta terça-feira, o jornalista Rafael Lopes do Grupo Globo também informou a novidade, acrescentando a etapa norte-americana para Rafa, além da corrida de casa.

O Motorsport.com Brasil também apurou e confirmou a informação com fontes próximas ao piloto.

Ryo Hirakawa assumiu o assento de Ocon no último fim de semana, mas terá que correr pelo Mundial de Endurance da FIA (WEC) em Monza nas mesmas datas do GP de São Paulo de F1.

O japonês deve voltar ao cockpit oficial da Haas nas duas últimas etapas deste ano, no Catar e Abu Dhabi, se houver, já que elas coincidem com os últimos dois compromissos de Câmara na F2, em que lidera.

Contagem REGRESSIVA de KIMI, briga AGITADA pelo VICE e... CÂMARA no TL1 do Brasil? | VICTOR LUDGERO

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

 

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1: Saiba quais novatos farão o TL1 no Brasil

Principais comentários
Mais de
Redação Motorsport.com

Transporte, programação e trânsito: O que você precisa saber para o GP de São Paulo de F1

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de São Paulo
Transporte, programação e trânsito: O que você precisa saber para o GP de São Paulo de F1

F1: Bortoleto ganha alívio no México e foca na torcida em Interlagos

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do México
F1: Bortoleto ganha alívio no México e foca na torcida em Interlagos

F1: Verstappen revela capacete especial para GP de São Paulo

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de São Paulo
F1: Verstappen revela capacete especial para GP de São Paulo

Últimas notícias

F1: Rafa Câmara correrá nos GPs de São Paulo e Las Vegas pela Haas no lugar de Ocon

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP do México
F1: Rafa Câmara correrá nos GPs de São Paulo e Las Vegas pela Haas no lugar de Ocon

F1: Saiba quais novatos farão o TL1 no Brasil

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP do México
F1: Saiba quais novatos farão o TL1 no Brasil

Transporte, programação e trânsito: O que você precisa saber para o GP de São Paulo de F1

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de São Paulo
Transporte, programação e trânsito: O que você precisa saber para o GP de São Paulo de F1

F1: Bortoleto ganha alívio no México e foca na torcida em Interlagos

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP do México
F1: Bortoleto ganha alívio no México e foca na torcida em Interlagos