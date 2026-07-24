F1: Rafa Câmara surge como candidato para a Cadillac em 2027

O desempenho de Rafa Câmara na Fórmula 2 chamou a atenção da Cadillac, enquanto a equipe americana avalia suas opções de pilotos para o futuro. A incerteza em torno da promoção de Colton Herta e o interesse crescente da Haas transformaram o brasileiro em um dos nomes mais cobiçados do mercado de pilotos.

A Cadillac acompanha Rafa de perto. A notícia surpreende um pouco, visto que a equipe sempre enfatizou seu compromisso de longo prazo com seus pilotos atuais. No entanto, vários indícios sugerem que pelo menos uma das vagas pode mudar de mãos antes da temporada de 2027.

O interesse da equipe foi impulsionado pelas recentes atuações de Câmara na F2; o piloto da Ferrari Driver Academy conquistou quatro pole positions e duas vitórias — ambas em corridas principais — nas últimas cinco etapas.

A Cadillac apoia a campanha de Colton Herta na F2. Assim como Câmara, Herta é estreante na categoria, mas ambos vêm de trajetórias muito diferentes e estão em estágios distintos de suas carreiras. O americano, nascido em 2000, é cinco anos mais velho que o brasileiro, nascido em 2005.

A temporada de estreia de Herta tem se mostrado desafiadora até o momento. Seu melhor resultado foi um quinto lugar, e ele ocupa atualmente apenas a 16ª posição na classificação do campeonato, bem longe do grupo dos 10 primeiros que garante os pontos necessários para a superlicença.

No momento, Herta ainda precisa de seis pontos adicionais para a superlicença. Caso não os conquiste pela classificação final da Fórmula 2, sua única alternativa seria obtê-los participando de sessões de Treino Livre 1 (TL1) às sextas-feiras, cada uma concedendo um ponto.

Colton Herta Foto di: Kym Illman / Getty Images

O problema é que ele precisaria de seis participações em TL1, enquanto as quatro sessões que o regulamento obriga Sergio Pérez e Valtteri Bottas a cederem a pilotos estreantes durante a temporada não seriam suficientes.

Além das questões regulamentares — que poderiam, em tese, ser resolvidas —, o maior problema na Cadillac parece ser a confiança. As dificuldades de Herta levantaram dúvidas sobre se ele está realmente pronto para dar o salto para a Fórmula 1.

Essa avaliação é compreensível, especialmente considerando que a Hitech, apesar de uma campanha irregular em 2025, terminou em segundo lugar no Campeonato de Equipes na temporada passada.

É nesse contexto que se deve analisar o crescente interesse da Cadillac em Câmara. O brasileiro ocupa atualmente a terceira posição no campeonato, mas grande parte da diferença para os líderes deve-se ao erro custoso que cometeu em Monte Carlo. Sem esse revés, ele estaria agora a apenas três pontos da liderança do campeonato.

Independentemente da classificação, seu desempenho geral tem sido, possivelmente, o mais impressionante entre os principais competidores desta temporada. Nas últimas semanas, ele também fez sua estreia na F1 durante uma sessão de testes com carros de anos anteriores (TPC) organizada pela Ferrari, chamando a atenção da Haas nesse processo.

A equipe americana busca um piloto para substituir Esteban Ocon na temporada de 2027, e o chefe da equipe, Ayao Komatsu, manifestou publicamente seu interesse em Câmara.

Paralelamente, a Haas já proporcionou a Leonardo Fornaroli sua primeira experiência em um teste TPC em Jerez e, segundo relatos recentes, os dois pilotos apoiados pela Ferrari devem disputar uma vaga em outra sessão de testes agendada para o final de agosto, em Portimão.

A Haas já conta com um piloto formado pela Ferrari Driver Academy em seu elenco: Oliver Bearman. Para a Cadillac, no entanto, contratar Câmara representaria um primeiro vínculo significativo com Maranello, podendo abrir caminho para uma relação técnica e esportiva mais estreita com a Ferrari no futuro.

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