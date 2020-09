Kimi Raikkonen é uma peça-chave para as movimentações futuras do mercado de pilotos da Fórmula 1. Por isso que caiu como uma bomba neste final de semana em Sochi a notícia de que ele havia renovado o contrato com a Alfa Romeo para o próximo ano. Mas o finlandês descartou esses rumores, afirmando que ainda não fez nada do tipo.

A informação surgiu inicialmente através do jornal suíço Blick, que afirmava que o contrato de Raikkonen com a equipe estava garantido para o próximo ano porque o finlandês não queria parar de correr ainda.

Segundo a reportagem, o piloto teria relatado seu desejo de seguir à equipe neste mês e já haviam fechado a discussão sobre o novo contrato.

Após o treino classificatório do sábado, onde terminou em último, Raikkonen foi questionado se a informação era real e se ele havia assinado o contrato.

"Não, eu não assinei nada com ninguém", disse o finlandês. No domingo, Raikkonen empatou com Rubens Barrichello como os pilotos que mais disputaram GPs na história da F1, com 322 cada. O brasileiro gravou um vídeo, publicado nas redes sociais da categoria, parabenizando o ex-companheiro de grid. A partir do GP de Eifel, o finlandês assumirá o recorde absoluto, ao disputar seu 323º GP. Raikkonen é frequentemente questionado em coletivas sobre seu futuro, se seguirá correndo em 2021. Segundo o piloto, ele não tomou nenhuma decisão até o momento, mas deixou claro que sua família deve pesar na decisão final, afirmando que vai chegar um momento em que ele vai preferir estar em casa com os filhos. A decisão de Raikkonen é essencial para o mercado de pilotos na F1. No momento, Sergio Pérez e Nico Hulkenberg buscam assentos para seguir / voltar ao Mundial no próximo ano, e, logo atrás deles, estão nomes da F2 que miram dar o passo adiante em suas carreiras. As vagas da Haas e da Alfa Romeo são as com a disputa mais em aberto entre as disponíveis, com exceção a de Raikkonen, que deve ficar com o finlandês desde que ele queira seguir. Mas, se optar pela aposentadoria, abre o caminho para a chegada de outros nomes, como Mick Schumacher, Callum Ilott e Robert Shwartzman. Além disso, a outra vaga da equipe, de Antonio Giovinazzi, ainda não está garantida para o italiano.