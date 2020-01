Piloto finlandês da Alfa Romeo na Fórmula 1, Kimi Raikkonen garante que não liga para a possibilidade de superar o recorde de mais provas disputadas na categoria. A marca atualmente é detida pelo brasileiro Rubens Barrichello.

Com uma carreira de 19 temporadas e passagens por Jordan, Stewart, Ferrari, Honda, Brawn GP e Williams, 'Rubinho' disputou 322 GPs na elite mundial do esporte a motor, com um total de 326 inscrições em corridas da F1.

Já Raikkonen, campeão da categoria máxima do automobilismo em 2007 com a Ferrari - último título de pilotos do time de Maranello -, correu 312 provas, com 315 inscrições. Na temporada 2020, o piloto deve passar Rubinho, já que serão disputados 22 GPs.

O 'Homem de Gelo', porém, não liga muito para a marca. "Quanto a isso, não [estou animado]. Isso não representa nada. Mas estou ansioso para ter uma nova chance de melhorar [a performance do time) neste ano", disse Raikkonen ao site oficial da F1.

"Vamos usar o que aprendemos com o que fizemos de errado e certo para que possamos nos aproximar um pouco mais dos times à frente. Mas só o tempo dirá, pois ainda é muito cedo", completou finlandês, piloto mais velho da F1 atual com 40 anos.

GALERIA: Relembre 40 mitadas de Kimi Raikkonen