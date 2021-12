F1: Raikkonen releva estar ansioso para aposentadoria

A aposentadoria é sempre um momento de emoção e nostalgia, embora o caso de Kimi Raikkonen na Fórmula 1 pareça um pouco diferente. O finlandês garante que está ansioso para "tudo acabar logo".

Raikkonen chegou à categoria máxima do automobilismo mundial no início de 2001 defendendo a Sauber. Depois de apenas um ano lá, ele deu um salto importante na direção da McLaren, equipe com a qual conquistou suas primeiras vitórias e seus primeiros pódios, pouco antes de ingressar na Ferrari e conquistar o título de 2007.

Depois desse sucesso, o piloto finlandês continuou várias temporadas na categoria antes de fazer uma pausa entre 2010 e 2011. Após esses dois anos tentando outras modalidades do automobilismo, Raikkonen decidiu que o melhor para ele era retornar à F1, onde permaneceu até hoje.

Aos 42 anos e com a sensação de ter cumprido a sua longa carreira na categoria, o piloto da Alfa Romeo confirmou há alguns meses que iria encerrar a sua carreira assim que terminasse a temporada de 2021.

Falando sobre a aposentadoria na coletiva de imprensa antes do GP da Arábia Saudita, o piloto finlandês explicou como foi a despedida de sua equipe em Hinwil (sede da Sauber/Alfa Romeo) na sexta-feira passada.

"Não tem muito o que contar. Obviamente foi bom ver todas as pessoas, foi a última vez que fui lá, então fui com a família, fiquei um tempo lá e vi todas as pessoas."

"Sim, foi bem legal. Quer dizer, não importa como parecia, era lindo e acho que os pensamentos eram os mais importantes daquele momento e foi muito bom", acrescentou ela.

Obviamente, o momento da aposentadoria é sempre emocionante e especial para qualquer atleta de elite, embora, neste caso, o homem de gelo tenha garantido que não sentiu absolutamente nada de especial, muito pelo contrário.

"Eu não sei, por que você tem que ficar animado com isso? Quer dizer, estou ansioso para o fim, estou feliz que tudo vai acabar logo. Então não é nada triste, não há nada de errado com isso. Na verdade, eu acho que é uma coisa boa", disse o finlandês.

Quando questionado se verá as 23 corridas da F1 em 2022, Raikkonen respondeu: "Tenho certeza que não. Provavelmente verei algumas, mas não todas. Você sabe, veremos, veremos o que acontece."

Galeria: Raikkonen durante o GP do Catar de 2021

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41, Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41 1 / 9 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF21, lucha con Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41 2 / 9 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41 3 / 9 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41 4 / 9 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41 5 / 9 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41 6 / 9 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41 7 / 9 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41 8 / 9 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41 9 / 9 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images

F1 AO VIVO: HAMILTON x VERSTAPPEN na estreia de JEDDAH e tudo sobre os treinos na ARÁBIA SAUDITA

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #149: Frank Williams é o maior personagem da F1 fora das pistas?

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: