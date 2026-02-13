F1: Raio X da primeira semana de pré-temporada do Bahrein

A primeira semana da pré-temporada da Fórmula 1 2026 chegou ao fim e o Motorsport.com Brasil compilou os principais números dos três dias de atividades no Sakhir.

Andrea Kimi Antonelli foi o mais rápido de todos os dias, cravando o tempo de 1m33s669 - 1s471 mais rápido que a volta feita por Oscar Piastri em 2025 durante o GP do Bahrein (1m35s140). Um paralelo curioso pelo fato do italiano ter sido o piloto que menos deu voltas entre os 22 do grid.

Confira abaixo as voltas (e o tempo) feito por cada piloto, equipe e unidade de potência.

Piloto

PILOTO VOLTAS MELHOR TEMPO Charles Leclerc 219 1:34.273 (DIA 2) Oscar Piastri 215 1:34.549 (DIA 3) Carlos Sainz 214 1:37.186 (DIA 3) Alex Albon 208 1:36.793 (DIA 3) Lando Norris 207 1:34.669 (DIA 1) Lewis Hamilton 202 1:34.209 (DIA 3) Oliver Bearman 200 1:35.394 (DIA 2) Max Verstappen 197 1:34.798 (DIA 1) Esteban Ocon 190 1:35.578 (DIA 1) George Russell 188 1:33.918 (DIA 3) Nico Hulkenberg 178 1:36.291 (DIA 3) Gabriel Bortoleto 176 1:36.670 (DIA 2) Franco Colapinto 172 1:35.806 (DIA 3) Liam Lawson 169 1:36.808 (DIA 3) Sergio Pérez 167 1:37.365 (DIA 3) Arvid Lindblad 158 1:37.470 (DIA 2) Valtteri Bottas 153 1:36.824 (DIA 2) Pierre Gasly 146 1:36.765 (DIA 2) Isack Hadjar 146 1:35.610 (DIA 3) Lance Stroll 108 1:38.165 (DIA 3) Fernando Alonso 98 1:38.248 (DIA 2) Kimi Antonelli 94 1:33.669 (DIA 3)

Equipes

EQUIPE VOLTA McLaren 422 Williams 422 Ferrari 421 Haas 390 Audi 354 Red Bull 343 RB 327 Cadillac 320 Alpine 318 Mercedes 282 Aston Martin 206

Unidade de potência

MOTOR VOLTAS Mercedes 1444 Ferrari 1131 RBPT 670 Audi 354 Honda 206

