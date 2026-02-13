Pular para o conteúdo principal

Fórmula 1 Testes de pré-temporada no Bahrein

F1: Raio X da primeira semana de pré-temporada do Bahrein

Pilotos e equipes tiveram três dias de atividades no Sakhir; movimentações retornar na quarta-feira que vem

Isa Fernandes
Isa Fernandes
Editado:

A primeira semana da pré-temporada da Fórmula 1 2026 chegou ao fim e o Motorsport.com Brasil compilou os principais números dos três dias de atividades no Sakhir. 

Leia também:

Andrea Kimi Antonelli foi o mais rápido de todos os dias, cravando o tempo de 1m33s669 - 1s471 mais rápido que a volta feita por Oscar Piastri em 2025 durante o GP do Bahrein (1m35s140). Um paralelo curioso pelo fato do italiano ter sido o piloto que menos deu voltas entre os 22 do grid. 

Confira abaixo as voltas (e o tempo) feito por cada piloto, equipe e unidade de potência. 

Piloto

PILOTO VOLTAS MELHOR TEMPO
Charles Leclerc 219 1:34.273 (DIA 2)
Oscar Piastri 215 1:34.549 (DIA 3)
Carlos Sainz 214 1:37.186 (DIA 3)
Alex Albon 208 1:36.793 (DIA 3)
Lando Norris 207 1:34.669 (DIA 1)
Lewis Hamilton 202 1:34.209 (DIA 3)
Oliver Bearman 200 1:35.394 (DIA 2)
Max Verstappen 197 1:34.798 (DIA 1)
Esteban Ocon 190 1:35.578 (DIA 1)
George Russell 188 1:33.918 (DIA 3)
Nico Hulkenberg 178 1:36.291 (DIA 3)
Gabriel Bortoleto 176 1:36.670 (DIA 2)
Franco Colapinto 172 1:35.806 (DIA 3)
Liam Lawson 169 1:36.808 (DIA 3)
Sergio Pérez 167 1:37.365 (DIA 3)
Arvid Lindblad  158 1:37.470 (DIA 2)
Valtteri Bottas 153 1:36.824 (DIA 2)
Pierre Gasly 146 1:36.765 (DIA 2)
Isack Hadjar  146 1:35.610 (DIA 3)
Lance Stroll 108 1:38.165 (DIA 3)
Fernando Alonso 98 1:38.248 (DIA 2)
Kimi Antonelli 94 1:33.669 (DIA 3)

Equipes

EQUIPE VOLTA
McLaren 422 
Williams 422
Ferrari 421
Haas 390
Audi 354
Red Bull 343
RB 327
Cadillac 320
Alpine 318
Mercedes 282
Aston Martin 206

Unidade de potência

MOTOR VOLTAS
Mercedes 1444
Ferrari 1131
RBPT  670
Audi

354
Honda

206

