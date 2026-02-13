F1: Raio X da primeira semana de pré-temporada do Bahrein
Pilotos e equipes tiveram três dias de atividades no Sakhir; movimentações retornar na quarta-feira que vem
A primeira semana da pré-temporada da Fórmula 1 2026 chegou ao fim e o Motorsport.com Brasil compilou os principais números dos três dias de atividades no Sakhir.
Andrea Kimi Antonelli foi o mais rápido de todos os dias, cravando o tempo de 1m33s669 - 1s471 mais rápido que a volta feita por Oscar Piastri em 2025 durante o GP do Bahrein (1m35s140). Um paralelo curioso pelo fato do italiano ter sido o piloto que menos deu voltas entre os 22 do grid.
Confira abaixo as voltas (e o tempo) feito por cada piloto, equipe e unidade de potência.
Piloto
|PILOTO
|VOLTAS
|MELHOR TEMPO
|Charles Leclerc
|219
|1:34.273 (DIA 2)
|Oscar Piastri
|215
|1:34.549 (DIA 3)
|Carlos Sainz
|214
|1:37.186 (DIA 3)
|Alex Albon
|208
|1:36.793 (DIA 3)
|Lando Norris
|207
|1:34.669 (DIA 1)
|Lewis Hamilton
|202
|1:34.209 (DIA 3)
|Oliver Bearman
|200
|1:35.394 (DIA 2)
|Max Verstappen
|197
|1:34.798 (DIA 1)
|Esteban Ocon
|190
|1:35.578 (DIA 1)
|George Russell
|188
|1:33.918 (DIA 3)
|Nico Hulkenberg
|178
|1:36.291 (DIA 3)
|Gabriel Bortoleto
|176
|1:36.670 (DIA 2)
|Franco Colapinto
|172
|1:35.806 (DIA 3)
|Liam Lawson
|169
|1:36.808 (DIA 3)
|Sergio Pérez
|167
|1:37.365 (DIA 3)
|Arvid Lindblad
|158
|1:37.470 (DIA 2)
|Valtteri Bottas
|153
|1:36.824 (DIA 2)
|Pierre Gasly
|146
|1:36.765 (DIA 2)
|Isack Hadjar
|146
|1:35.610 (DIA 3)
|Lance Stroll
|108
|1:38.165 (DIA 3)
|Fernando Alonso
|98
|1:38.248 (DIA 2)
|Kimi Antonelli
|94
|1:33.669 (DIA 3)
Equipes
|EQUIPE
|VOLTA
|McLaren
|422
|Williams
|422
|Ferrari
|421
|Haas
|390
|Audi
|354
|Red Bull
|343
|RB
|327
|Cadillac
|320
|Alpine
|318
|Mercedes
|282
|Aston Martin
|206
Unidade de potência
|MOTOR
|VOLTAS
|Mercedes
|1444
|Ferrari
|1131
|RBPT
|670
|Audi
|
354
|Honda
|
206
