F1: Ralf Schumacher aborda 'verdade inconveniente' sobre Piastri em Abu Dhabi
"Ele tem que conviver com isso. Em um determinado momento, ele tinha tudo em suas mãos e estragou tudo", afirmou sobre o australiano; veja no Motorsport.com
Oscar Piastri tinha uma vantagem de 34 pontos após a vitória no GP da Holanda de Fórmula 1, mas não vence desde aquela corrida e só subiu ao pódio duas vezes, agora estando 16 pontos atrás de seu companheiro de McLaren, Lando Norris -- e 4 aquém de Max Verstappen, tetracampeão da Red Bull.
O australiano deixou claro após o GP do Catar, penúltima etapa do ano, que estava insatisfeito. Por esse motivo, Ralf Schumacher, ex-piloto da F1 e hoje comentarista da categoria, acredita que Piastri não quer que seu companheiro seja campeão neste fim de semana, no GP de Abu Dhabi.
Em comentário ao Formel1.de, Schumacher disse: "Do ponto de vista de Piastri, tenho certeza de que ele está esperando que Verstappen se torne campeão mundial. Afinal de contas, não é muito bom quando seu companheiro de equipe é campeão mundial.
"Mas ele tem que conviver com isso. Em um determinado momento, ele tinha tudo em suas mãos e estragou tudo. As pessoas o chamavam de 'Homem de Gelo' porque ele não demonstrava suas emoções. Mas esse não era o caso", seguiu Ralf.
"Mesmo que ele se recupere, eu pessoalmente acho que Lando Norris será melhor em Abu Dhabi porque a pista é mais adequada para ele", completou o analista germânico sobre a dupla do time de Woking, na qual o britânico agora aparece em ampla vantagem matemática, embora com a 'sombra' de Verstappen.
Confira a programação do GP de Abu Dhabi de F1:
Fórmula 1
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 1
|Sexta-feira
|06h30
|Bandsports / F1TV Pro
|Treino Livre 2
|Sexta-feira
|10h00
|Bandsports / F1TV Pro
|Treino Livre 3
|Sábado
|07h30
|Bandsports / F1TV Pro
|Classificação
|Sábado
|11h00
|Band / Bandsports / F1TV Pro
|Corrida
|Domingo
|10h00
|Band / F1TV Pro
|Fórmula 2
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre
|Sexta-feira
|04h05
|Bandsports / F1TV Pro
|Classificação
|Sexta-feira
|08h00
|Bandsports / F1TV Pro
|Corrida 1
|Sábado
|09h15
|Bandsports / F1TV Pro
|Corrida 2
|Domingo
|06h15
|Bandsports / F1TV Pro
Programas no YouTube do Motorsport.com
|Dia
|Horário
|DIRETO DO PADDOCK
|Quinta-feira
|12h
|SEXTA-LIVRE
|Sexta-feira
|Após o TL2
|Q4
|Sábado
|Após a Classificação
|PÓDIO
|Domingo
|Após a Corrida
|RETA FINAL
|Segunda-feira
|18h45
Max MATADOR, Norris na VANTAGEM e Piastri SEM NADA A PERDER: Tudo da DECISÃO da F1! Com FELIPE MOTTA
Ouça versão áudio do Podcast
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
