F1: Ralf Schumacher aborda 'verdade inconveniente' sobre Piastri em Abu Dhabi

Oscar Piastri tinha uma vantagem de 34 pontos após a vitória no GP da Holanda de Fórmula 1, mas não vence desde aquela corrida e só subiu ao pódio duas vezes, agora estando 16 pontos atrás de seu companheiro de McLaren, Lando Norris -- e 4 aquém de Max Verstappen, tetracampeão da Red Bull.

O australiano deixou claro após o GP do Catar, penúltima etapa do ano, que estava insatisfeito. Por esse motivo, Ralf Schumacher, ex-piloto da F1 e hoje comentarista da categoria, acredita que Piastri não quer que seu companheiro seja campeão neste fim de semana, no GP de Abu Dhabi.

Oscar Piastri, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing Foto: Andrew Ferraro / LAT Images via Getty Images

Em comentário ao Formel1.de, Schumacher disse: "Do ponto de vista de Piastri, tenho certeza de que ele está esperando que Verstappen se torne campeão mundial. Afinal de contas, não é muito bom quando seu companheiro de equipe é campeão mundial.

"Mas ele tem que conviver com isso. Em um determinado momento, ele tinha tudo em suas mãos e estragou tudo. As pessoas o chamavam de 'Homem de Gelo' porque ele não demonstrava suas emoções. Mas esse não era o caso", seguiu Ralf.

"Mesmo que ele se recupere, eu pessoalmente acho que Lando Norris será melhor em Abu Dhabi porque a pista é mais adequada para ele", completou o analista germânico sobre a dupla do time de Woking, na qual o britânico agora aparece em ampla vantagem matemática, embora com a 'sombra' de Verstappen.

Confira a programação do GP de Abu Dhabi de F1:

Fórmula 1 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 06h30 Bandsports / F1TV Pro Treino Livre 2 Sexta-feira 10h00 Bandsports / F1TV Pro Treino Livre 3 Sábado 07h30 Bandsports / F1TV Pro Classificação Sábado 11h00 Band / Bandsports / F1TV Pro Corrida Domingo 10h00 Band / F1TV Pro Fórmula 2 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre Sexta-feira 04h05 Bandsports / F1TV Pro Classificação Sexta-feira 08h00 Bandsports / F1TV Pro Corrida 1 Sábado 09h15 Bandsports / F1TV Pro Corrida 2 Domingo 06h15 Bandsports / F1TV Pro Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário DIRETO DO PADDOCK Quinta-feira 12h SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o TL2 Q4 Sábado Após a Classificação PÓDIO Domingo Após a Corrida RETA FINAL Segunda-feira 18h45

Max MATADOR, Norris na VANTAGEM e Piastri SEM NADA A PERDER: Tudo da DECISÃO da F1! Com FELIPE MOTTA

Ouça versão áudio do Podcast

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!