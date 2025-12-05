Todas as categorias

Fórmula 1 GP de Abu Dhabi

F1: Ralf Schumacher aborda 'verdade inconveniente' sobre Piastri em Abu Dhabi

"Ele tem que conviver com isso. Em um determinado momento, ele tinha tudo em suas mãos e estragou tudo", afirmou sobre o australiano; veja no Motorsport.com

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Editado:
Ralf Schumacher

Ralf Schumacher

Foto de: Kym Illman - Getty Images

Oscar Piastri tinha uma vantagem de 34 pontos após a vitória no GP da Holanda de Fórmula 1, mas não vence desde aquela corrida e só subiu ao pódio duas vezes, agora estando 16 pontos atrás de seu companheiro de McLaren, Lando Norris -- e 4 aquém de Max Verstappen, tetracampeão da Red Bull.

O australiano deixou claro após o GP do Catar, penúltima etapa do ano, que estava insatisfeito. Por esse motivo, Ralf Schumacher, ex-piloto da F1 e hoje comentarista da categoria, acredita que Piastri não quer que seu companheiro seja campeão neste fim de semana, no GP de Abu Dhabi.

Oscar Piastri, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing

Oscar Piastri, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto: Andrew Ferraro / LAT Images via Getty Images

Em comentário ao Formel1.de, Schumacher disse: "Do ponto de vista de Piastri, tenho certeza de que ele está esperando que Verstappen se torne campeão mundial. Afinal de contas, não é muito bom quando seu companheiro de equipe é campeão mundial.

"Mas ele tem que conviver com isso. Em um determinado momento, ele tinha tudo em suas mãos e estragou tudo. As pessoas o chamavam de 'Homem de Gelo' porque ele não demonstrava suas emoções. Mas esse não era o caso", seguiu Ralf.

"Mesmo que ele se recupere, eu pessoalmente acho que Lando Norris será melhor em Abu Dhabi porque a pista é mais adequada para ele", completou o analista germânico sobre a dupla do time de Woking, na qual o britânico agora aparece em ampla vantagem matemática, embora com a 'sombra' de Verstappen.

Confira a programação do GP de Abu Dhabi de F1: 

Fórmula 1

 Dia Horário (Brasília) Transmissão
Treino Livre 1 Sexta-feira 06h30 Bandsports / F1TV Pro
Treino Livre 2 Sexta-feira 10h00 Bandsports / F1TV Pro
Treino Livre 3 Sábado 07h30 Bandsports / F1TV Pro
Classificação Sábado 11h00 Band / Bandsports / F1TV Pro
Corrida Domingo 10h00 Band / F1TV Pro
       
Fórmula 2 Dia Horário (Brasília) Transmissão
Treino Livre Sexta-feira 04h05 Bandsports / F1TV Pro
Classificação Sexta-feira 08h00 Bandsports / F1TV Pro
Corrida 1 Sábado 09h15 Bandsports / F1TV Pro
Corrida 2 Domingo 06h15 Bandsports / F1TV Pro

 

      

Max MATADOR, Norris na VANTAGEM e Piastri SEM NADA A PERDER: Tudo da DECISÃO da F1! Com FELIPE MOTTA

Ouça versão áudio do Podcast

 

Filtros