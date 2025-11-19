Todas as categorias

Fórmula 1

F1 - Ralf Schumacher aconselha Leclerc: "Deveria procurar um plano B"

Alemão criticou os recentes comentários feito por John Elkann, presidente da Ferrari

Ruben Zimmermann
Ruben Zimmermann
Editado:

Ralf Schumacher não simpatiza com as críticas públicas que John Elkann fez recentemente a Charles Leclerc, titular do time de Maranello na Fórmula 1. O presidente da Ferrari disse à Sky Sports Itália que a Scuderia tem pilotos "que deveriam se concentrar mais em pilotar e menos em falar".

Leia também:

"Se eu fosse Charles Leclerc, eu me perguntaria do que se trata", disse Schumacher à Sky, porque: "Acho que Leclerc está fazendo um excelente trabalho e tirando o melhor proveito da equipe e de si mesmo. Ele também é um cara simpático que se encaixa perfeitamente na Ferrari".

O alemão então enfatiza: "Eu mandaria meu empresário para lá e perguntaria do que se trata. Em uma situação como essa, eu sempre tenho um plano B com meu empresário e é isso que eu faria no lugar dele, porque não me deixaria ser enganado".

Leclerc está atualmente em quinto lugar no campeonato mundial de pilotos e já subiu ao pódio sete vezes nesta temporada. Seu novo companheiro de equipe, Lewis Hamilton, por outro lado, ainda está esperando pelo seu primeiro pódio com a Scuderia.

Portanto, Schumacher não consegue entender por que Elkann incluiu Leclerc em suas críticas. "A maneira como ele disse isso, completamente sem emoção, foi deliberadamente colocada e também muito séria", disse.

"Você conhece John Elkann assim, não foi nada irreverente, mas há um fogo sob o telhado", acredita o seis vezes vencedor de GPs, que explica: "A expectativa é alta e, logicamente, ele também tomou algumas decisões, como a contratação de Lewis Hamilton, que agora o estão colocando sob pressão internamente. Hamilton simplesmente não é bom o suficiente. Acho que a Ferrari esperava mais, John Elkann esperava mais".

DERRETIMENTO de PIASTRI, BORTOLETO no Brasil, BRIGA de novatos e nova REALIDADE da INDY! CAIO COLLET

Ouça versão áudio do Podcast:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

 

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1 - Ralf Schumacher volta a atacar Stroll: "Deve encarar a realidade"
Próximo artigo ANÁLISE F1: Entenda como 'estresse' dos pneus pode ajudar McLaren em Las Vegas

