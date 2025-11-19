F1 - Ralf Schumacher aconselha Leclerc: "Deveria procurar um plano B"
Alemão criticou os recentes comentários feito por John Elkann, presidente da Ferrari
Ralf Schumacher não simpatiza com as críticas públicas que John Elkann fez recentemente a Charles Leclerc, titular do time de Maranello na Fórmula 1. O presidente da Ferrari disse à Sky Sports Itália que a Scuderia tem pilotos "que deveriam se concentrar mais em pilotar e menos em falar".
"Se eu fosse Charles Leclerc, eu me perguntaria do que se trata", disse Schumacher à Sky, porque: "Acho que Leclerc está fazendo um excelente trabalho e tirando o melhor proveito da equipe e de si mesmo. Ele também é um cara simpático que se encaixa perfeitamente na Ferrari".
O alemão então enfatiza: "Eu mandaria meu empresário para lá e perguntaria do que se trata. Em uma situação como essa, eu sempre tenho um plano B com meu empresário e é isso que eu faria no lugar dele, porque não me deixaria ser enganado".
Leclerc está atualmente em quinto lugar no campeonato mundial de pilotos e já subiu ao pódio sete vezes nesta temporada. Seu novo companheiro de equipe, Lewis Hamilton, por outro lado, ainda está esperando pelo seu primeiro pódio com a Scuderia.
Portanto, Schumacher não consegue entender por que Elkann incluiu Leclerc em suas críticas. "A maneira como ele disse isso, completamente sem emoção, foi deliberadamente colocada e também muito séria", disse.
"Você conhece John Elkann assim, não foi nada irreverente, mas há um fogo sob o telhado", acredita o seis vezes vencedor de GPs, que explica: "A expectativa é alta e, logicamente, ele também tomou algumas decisões, como a contratação de Lewis Hamilton, que agora o estão colocando sob pressão internamente. Hamilton simplesmente não é bom o suficiente. Acho que a Ferrari esperava mais, John Elkann esperava mais".
DERRETIMENTO de PIASTRI, BORTOLETO no Brasil, BRIGA de novatos e nova REALIDADE da INDY! CAIO COLLET
Ouça versão áudio do Podcast:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Ferrari em guerra, McLaren azarada: No que ficar de olho no GP de Las Vegas de F1
ANÁLISE F1: Ferrari está ‘copiando’ McLaren do carro de 2026?
F1: Steiner critica presidente da Ferrari por "má liderança" após reclamações sobre Hamilton e Leclerc
F1: Hamilton revela capacete brilhante inspirado em Las Vegas
Hamilton critica pilotos aposentados e promete apoio aos novatos da F1
Há 15 anos, Vettel conquistava o primeiro título na F1 no emocionante GP de Abu Dhabi de 2010
Últimas notícias
F1: Toto Wolff confirma venda de parte das ações da Mercedes para o CEO da CrowdStrike
Porsche Cup encerra temporada com desafio de longa duração em Interlagos
Reales fecha temporada da Porsche Cup em Interlagos e mira pódio
Enzo Fittipaldi corre em Interlagos e mira novo pódio em endurance da Porsche Cup
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários