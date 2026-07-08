F1 - Ralf Schumacher afirma: “Verstappen vai deixar a Red Bull”

Será que a corrida de Silverstone foi a gota d’água? O ex-F1 e comentarista Ralf Schumacher, pelo menos, não acredita mais que Max Verstappen continuará pilotando pela Red Bull na Fórmula 1 em 2027.

“Acho que Max Verstappen vai deixar a Red Bull”, afirmou Ralf Schumacher no podcast Backstage Boxengasse, da Sky Alemanha.

As especulações de que Verstappen poderia deixar a Red Bull não são novidade. Mas depois que o holandês sofreu mais um acidente causado pelo carro, dessa vez no GP da Grã-Bretanha, Schumacher afirmou: “Acho que os rumores estão se intensificando".

O abandono de prova de Verstappen, no entanto, é apenas a ponta do iceberg. Pois já antes disso, no fim de semana, ocorreram desentendimentos entre a equipe e o piloto. Por exemplo, no domingo, Max queria largar do pitlane para ter mais mudanças do carro, mas a Red Bull recusou.

Além disso, parece que não houve uma resolução em questões relacionadas à configuração do carro, razão pela qual Schumacher explicou que, entretanto, “uma certa quebra de confiança entre o piloto e a equipe” já se instalou. “Acho que Max perdeu a confiança na equipe”, afirmou o comentarista.

Por isso, ele também acredita que Verstappen deixará a Red Bull — embora seu contrato, na verdade, vá até o final de 2028. No entanto, sabe-se que há uma cláusula de rescisão em seu contrato que lhe permitiria uma saída antecipada.

Controvérsia em torno da cláusula de rescisão de Verstappen?

É justamente essa cláusula que a Red Bull quer comprar de Verstappen. Mas o tetracampeão mundial ainda não teria aceitado a proposta. Isso, por sua vez, causou frustração do outro lado, segundo Schumacher.

“Pelo que percebi, ficaram muito chateados com Max Verstappen por ele não ter deixado claro, no Red Bull Ring, quando todos estavam presentes, que abriria mão dessa cláusula”, afirmou Ralf, que, por isso, não tem mais certeza se a Red Bull realmente fará de tudo para manter Verstappen no futuro.

“Acredito que ambos os lados já chegaram a um ponto em que [uma separação] não dói mais”, disse Schumacher. Ou, em outras palavras: na opinião dele, não é só Verstappen que perdeu a confiança na equipe. A própria Red Bull também poderia, atualmente, aceitar a saída do holandês.

Um cenário possível, segundo Schumacher, seria “uma espécie de troca” com a McLaren, na qual Verstappen iria para Woking e, em troca, Oscar Piastri passaria para a Red Bull. Essa hipótese não é nova.

Será que Verstappen acredita mais na McLaren do que na Red Bull?

É verdade que Piastri, assim como Verstappen na Red Bull, ainda tem um contrato de longo prazo com a equipe de Woking. No entanto, segundo Schumacher, seria “perfeitamente concebível” que os dois pilotos simplesmente trocassem de garagem.

O chefe da McLaren, Zak Brown, ainda enfatizou no fim de semana em Silverstone que estava “muito satisfeito com nossa dupla de pilotos”. No entanto, o histórico mostra que tais declarações muitas vezes não têm grande valor na F1.

De qualquer forma, Schumacher acredita que Verstappen estaria muito interessado em uma transferência para a McLaren, pois: “Acho que ele tem a sensação de que, com a McLaren, pode voltar imediatamente ao topo e disputar vitórias de novo".

É verdade que a McLaren também caiu na hierarquia da F1 após conquistar dois títulos de construtores consecutivos e, no momento, ocupa apenas o terceiro lugar no campeonato, atrás da Mercedes e da Ferrari. No entanto, talvez a equipe de Woking consiga seu “retorno” mais rapidamente do que a Red Bull.

Além disso, Gianpiero Lambiase, atual engenheiro de corrida de Verstappen, já assinou contrato com a McLaren e se transferirá para lá até 2028, e se juntará com Rob Marshall e Will Courtenay, outras duas figuras de longa data da Red Bull agora trabalham para a McLaren.

Por que uma separação também poderia ajudar a Red Bull

E, segundo Schumacher, uma separação de Verstappen também poderia fazer sentido para a própria Red Bull. “Max Verstappen custa cerca de 100 milhões [por ano]. Pelo menos é o que dizem os rumores, com tudo o que isso implica”, explicou o especialista, que se questiona sobre o quanto faz sentido para a Red Bull gastar atualmente tanto dinheiro com um piloto.

Afinal, segundo o especialista, a equipe já enfrenta “um período difícil”. “E aí surge a questão: será que, mesmo sem vencer, é preciso gastar tanto dinheiro?”, disse Schumacher. Outro piloto provavelmente seria bem mais barato para a Red Bull do que Verstappen.

Além disso, Schumacher explicou que todas as discussões em torno de Verstappen só prejudicam a Red Bull no momento. “O problema é que, quando se gasta mais tempo discutindo essas questões e tentando recuperar a confiança de alguma forma, isso acaba desviando a atenção das coisas realmente importantes”, afirmou o especialista.

Ou, em outras palavras: a saída de Verstappen da Red Bull poderia contribuir para trazer um pouco mais de tranquilidade à equipe e permitir que ela se concentrasse no que realmente importa. Desde a última corrida da temporada 2025, em Abu Dhabi, a Red Bull não venceu mais nenhuma corrida de F1 e conquistou apenas dois pódios.

DESTINO de VERSTAPPEN em 2027, LAMBANÇA com SAFETY CAR na INGLATERRA, BORTOLETO e + | TIAGO MENDONÇA

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