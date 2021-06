Ralf Schumacher analisou o desempenho de Valtteri Bottas na temporada de 2021 da Fórmula 1 e disse que Mercedes tem um "grande problema".

Os pilotos do time de Toto Wolff apresentaram performances problemáticas nos treinos de sexta-feira em Baku. No entanto, Lewis Hamilton alterou o ajuste do carro e conseguiu atingir uma melhor velocidade para classificação e corrida, enquanto Bottas não conseguiu se recuperar.

O piloto finlandês, que largou da décima posição, caiu para 14º na relargada após a bandeira vermelha e terminou em 12º, fora da zona de pontuação.

Em entrevista à Speedweek, Ralf analisou o desempenho de Bottas e disse que atuação do piloto é "um grande problema para a Mercedes".

“Em Mônaco Bottas foi bem, em Baku ele foi muito mal. Isso é um grande problema para a Mercedes na luta pelos campeonatos", disse.

"Por um lado em vista da classificação da equipe e por outro lado é claro, como apoio para Lewis.”

Schumacher comparou a performance da dupla da equipe alemã e destacou a importância de ter um companheiro de equipe "próximo".

“Mas se ele não estiver a uma distância de ataque, não funciona. Além disso, ele pode desacelerar um rival um pouco antes do pit stop, então existe a diferença que você precisa como líder", disse.

"A situação atual mostra a classe de Hamilton quando você vê o que ele faz com o carro em comparação com Bottas", concluiu.

