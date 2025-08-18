Oscar Piastri e Lando Norris são os principais rivais pelo título de 2025 da Fórmula 1. Parece improvável que o título saia das mãos de um dos pilotos da McLaren, principalmente porque a equipe abriu uma vantagem enorme sobre os outros.

O que é interessante de observarmos é a diferença de experiência entre os dois pilotos da equipe de Woking. Norris completa sua sétima temporada na F1, enquanto Piastri, que lidera a tabela, está apenas em seu terceiro ano correndo na categoria Rainha.

O australiano está nove pontos à frente do companheiro de equipe, mas Lando conseguiu se aproximar depois de vencer as três últimas quatro corridas antes das férias de agosto. A disputa está acirrada e deve ser decidida nos detalhes daqui para frente.

Para Ralf Schumacher, os dois estão em pé de igualdade, mas o ex-piloto defende que Piastri ainda comete um erro que pode lhe custar o campeonato.

Oscar Piastri, McLaren Foto: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

"Eu costumava dizer que Lando era um piloto mais completo, mas Oscar superou seus pontos fracos no ano passado", disse Ralf ao Bild.

"Ele era muito agressivo com os pneus e não conseguia manter seu ritmo de corrida. Agora ele tem nervos fortes e é rápido. Eu vejo os dois no mesmo nível. Um abandono ou um erro pode decidir o campeonato mundial".

Para Ralf, Piastri ainda corre muitos riscos desnecessários durante o fim de semana, se colocando perigo de punições ou batidas.

"O perigo para Oscar é que ele corre muitos riscos agora que vê que o campeonato está próximo. Isso às vezes pode dar errado".

