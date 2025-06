A emoção não terminou após o GP do Canadá de Fórmula 1, pois tanto George Russell quanto Max Verstappen foram questionados sobre uma possível infração, com o britânico parecendo ter freado mais bruscamente do que deveria, a frente do rival holandês.

Em entrevista à Sky Deutschland, Ralf Schumacher disse que Russell havia demonstrado no Canadá que podia ser duro quando a situação exigia isso e que Verstappen agora o veria de forma diferente: "Ele mostrou a Max que pode fazer isso, mesmo que eu não ache que seja realmente adequado para ele (ser duro). Acho até que Verstappen teria feito isso de forma mais elegante".

"Mas ele mostrou que Max precisa ter cuidado com ele. Ele é outro cara que quer vencer com todas as suas forças", disse Schumacher, que acredita que o Russell de 2025 está impecável até agora e pode ter uma chance de ganhar o título.

Verstappen foi procurado em várias ocasiões pela fabricante alemã, especialmente para substituir Russell, mas o britânico já disse que quer ficar com a Mercedes. Depois do forte desempenho este ano, Schumacher acredita que Russell realmente se destacou na Fórmula 1.

"Acho que Toto terá de tomar uma decisão em algum momento, caso contrário, outros virão atrás de Russell", continuou. "A F1 tem uma dinâmica muito rápida. Ouvi rumores de que havia outras boas equipes querendo roubar pilotos no ano passado. Infelizmente, tornou-se uma tendência pagar contratos, então acho que Russell é agora um dos candidatos mais populares para aqueles que ainda estão procurando por um bom piloto".

