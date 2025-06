F1 - Ralf Schumacher critica duramente Rosberg: "Senta lá, vai"

Em uma briga de ex-pilotos de Fórmula 1, Ralf Schumacher criticou Nico Rosberg, relembrando uma história contada pelo alemão sobre o heptacampeão Michael Schumacher e os "jogos mentais" usados por ele em seus anos de Mercedes, e ainda alertou o campeão de 2016 de que ele não deveria interferir com a vida de Lando Norris.

No início dos anos 2010, o alemão teve a chance de testar suas habilidades contra o heptacampeão, que estava retornando à categoria para capitanear a entrada da Mercedes no Mundial. A dupla correu juntas até 2012 e, embora não houvesse uma grande diferença entre eles, Rosberg levou a melhor nesse período.

Michael teve apenas um pódio em seus três anos, mas conseguiu uma brilhante e inesperada pole position em Mônaco. Infelizmente para o alemão, uma penalidade em uma corrida anterior fez com que ele perdesse a ponta, mas Ralf Schumacher diz que Rosberg ainda não se conformou com isso, citando uma história contada anteriormente pelo alemão sobre como o heptacampeão fazia "jogos mentais" contra ele, como ficar mais tempo do que o necessário no banheiro para atrapalhar a preparação do companheiro.

“Nico Rosberg é uma pessoa peculiar", disse Ralf à Sky Sports Alemanha. "Ele vê coisas estranhas. Quero dizer que, se ele diz em um podcast que meu irmão [Michael] demorou muito no banheiro para de alguma forma enfraquecê-lo mentalmente antes da classificação em Mônaco, ele poderia só ter dito: ‘OK, ele simplesmente era o melhor piloto em Mônaco’. Parece que isso ainda o incomoda atualmente”, fechou.

"Senta lá, vai Nico. Você perdeu", disse o ex-piloto, em um tom mais forte. Ralf continuou, citando a oferta feita por Rosberg para ser um consultor de Lando Norris em sua busca pelo título de 2025.

"Ele teve uma carreira, é campeão mundial, parabéns", continuou. "Mas alguém como Lando Norris só precisa de garantias, de calma, exatamente o tipo de conselho que ele precisa. Porque quanto mais conversa vem de fora, mais isso afeta você".

