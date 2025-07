Como o GP da Grã-Bretanha de Fórmula 1 foi realizada na "pista de casa" da Aston Martin, esperava-se uma comemoração. De fato, Lance Stroll lutou contra as condições climáticas instáveis para terminar em sétimo lugar, resultado que permitiu que ele ultrapassasse o companheiro de equipe, Fernando Alonso. No entanto, depois de ser parabenizado pelo engenheiro Gary Gannon, o canadense fez alguns comentários duros no rádio: "É o pior carro que já pilotei na minha vida".

O desabafo foi rapidamente repetido no paddock e provocou uma reação brusca de Ralf Schumacher. Falando na Sky Alemanha, o ex-F1 chamou as observações de Stroll de não profissionais e de uma referência à sua educação.

"Esse tipo de comentário é completamente inaceitável, extremamente decepcionante. Os mecânicos trabalham dia e noite todos os dias e então o filho do dono da equipe diz algo assim. Isso não é apenas desrespeitoso, mas também um sinal de má educação", disse o alemão.

"Uma grande tenda de comemoração foi montada em frente à fábrica. Esse resultado significou pontos valiosos para a equipe e bônus significativos para os funcionários. Se o piloto estraga tudo dessa forma, ele deveria se sentar e pedir desculpas à equipe", falou.

Schumacher admitiu que as comparações com Alonso não eram fáceis: "É difícil fazer uma comparação com alguém como Fernando Alonso, porque, embora ele já tenha uma certa idade, ainda está se saindo muito bem."

Observando que a equipe ainda está passando por um período difícil com o AMR25, que em meio a um processo de desenvolvimento instável, Schumacher disse que essas tensões internas, especialmente em público, seriam prejudiciais para a Aston Martin.

