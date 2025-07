O GP da Bélgica de Fórmula 1 deste fim de semana será o primeiro sem Christian Horner no comando da Red Bull. O ex-chefe de equipe foi demitido no último dia 09 e Laurent Mekies, até então chefe da Racing Bulls, foi quem assumiu o cargo. De acordo com Ralf Schumacher, que esteve na F1 entre 1997 e 2007, o clima na garagem da equipe austríaca já está diferente.

Em entrevista ao podcast Backstage Boxengasse, o alemão disse que "ouvi que, em pouco tempo, o clima está completamente diferente, a forma de trabalho mudou. Acho que a Red Bull fez um movimento extremamente acertado ao colocar Mekies no cargo".

Desde 2005, quando a Red Bull comprou a Jaguar Racing e trouxe a marca de energéticos para a Fórmula 1, a equipe tem sido chefiada por Horner, que saiu do cargo após uma série de polêmicas envolvendo acusações de comportamento inapropriado, disputas de poder dentro do time e uma queda de desempenho significativa nos últimos 18 meses.

Desde o ano passado a Red Bull vem perdendo nomes importantes, como Adrian Newey e Jonathan Wheatley e, mais recentemente, especulações sobre uma possível saída de Max Verstappen, tetracampeão pela equipe, começaram a surgir. Nada foi confirmado até agora e para Schumacher, Mekies pode ser a pessoa certa para garantir a permanência do holândes.

"A política interna atrapalhou, o carro deixou de funcionar como deveria e o clima piorou, mas isso está mudando. E o time está completamente ao lado de Max. Max nunca correu por outra equipe, ele deve tudo à Red Bull. Não é uma decisão fácil para ele sair, e talvez ele nem queira de verdade", disse.

No dia de mídia em Spa-Francorchamps, Verstappen afirmou que a troca do chefe de equipe não muda suas escolhas sobre os próximos anos: "Acho que isso não terá importância alguma para minha decisão no futuro, e a única coisa que importa é trabalharmos no carro e torná-lo o mais rápido possível e, como eu disse, os últimos um ano e meio não foram o que queríamos".

