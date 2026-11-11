F1: Ralf Schumacher detona Hamilton e diz que britânico não merece lugar que ocupa na Ferrari

As recentes tensões entre Lewis Hamilton e Charles Leclerc na Ferrari continuam repercutindo no paddock da Fórmula 1. Desta vez, Ralf Schumacher, ex-piloto e irmão do heptacampeão mundial Michael Schumacher, fez duras críticas ao britânico, afirmando que ele não apresenta desempenho suficiente para justificar sua posição dentro da equipe italiana.

"Acho que Lewis está ocupando uma posição na equipe que não merece. O problema é que ele simplesmente não é rápido o suficiente em comparação com Charles Leclerc", afirmou Schumacher à Sky Alemanha.

As declarações surgem após uma sequência de desentendimentos entre os pilotos da Ferrari, especialmente durante os GPs dos Estados Unidos e do México. Os episódios aumentaram a preocupação com o ambiente interno da escuderia, levando o chefe da equipe, Frédéric Vasseur, a reunir Hamilton e Leclerc antes do GP de São Paulo para tentar amenizar os conflitos.

Apesar de a situação aparentemente ter se acalmado durante o fim de semana brasileiro, Schumacher acredita que a origem dos problemas está no desempenho de Hamilton. Para o alemão, a melhor maneira de o britânico encerrar as discussões seria demonstrar superioridade sobre o companheiro de equipe dentro das pistas.

"Estar sempre à frente. Pilotar um segundo, meio segundo mais rápido que o Charles. Vencer todas as corridas ou ficar à frente dele. É simples assim", declarou.

Schumacher também recorreu ao exemplo do irmão Michael, que conquistou cinco títulos mundiais consecutivos pela Ferrari entre 2000 e 2004, para argumentar que uma liderança clara dentro da equipe evitaria questionamentos sobre a posição de Hamilton.

"Se ele fosse claramente melhor que o companheiro de equipe, como era o caso do meu irmão naquela época, esse debate nem existiria. É ele quem está causando isso", concluiu.

MARI BECKER analisa CÂMARA e BORTOLETO em SP, Kimi, TRETA NA FERRARI, Globo e mais do GP e da F1 '26

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