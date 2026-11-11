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F1: Ralf Schumacher detona Hamilton e diz que britânico não merece lugar que ocupa na Ferrari

Ex-piloto alemão critica desempenho do heptacampeão diante de Charles Leclerc e responsabiliza britânico pelas tensões internas da equipe italiana

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Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

As recentes tensões entre Lewis Hamilton e Charles Leclerc na Ferrari continuam repercutindo no paddock da Fórmula 1. Desta vez, Ralf Schumacher, ex-piloto e irmão do heptacampeão mundial Michael Schumacher, fez duras críticas ao britânico, afirmando que ele não apresenta desempenho suficiente para justificar sua posição dentro da equipe italiana.

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"Acho que Lewis está ocupando uma posição na equipe que não merece. O problema é que ele simplesmente não é rápido o suficiente em comparação com Charles Leclerc", afirmou Schumacher à Sky Alemanha.

As declarações surgem após uma sequência de desentendimentos entre os pilotos da Ferrari, especialmente durante os GPs dos Estados Unidos e do México. Os episódios aumentaram a preocupação com o ambiente interno da escuderia, levando o chefe da equipe, Frédéric Vasseur, a reunir Hamilton e Leclerc antes do GP de São Paulo para tentar amenizar os conflitos.

Apesar de a situação aparentemente ter se acalmado durante o fim de semana brasileiro, Schumacher acredita que a origem dos problemas está no desempenho de Hamilton. Para o alemão, a melhor maneira de o britânico encerrar as discussões seria demonstrar superioridade sobre o companheiro de equipe dentro das pistas.

"Estar sempre à frente. Pilotar um segundo, meio segundo mais rápido que o Charles. Vencer todas as corridas ou ficar à frente dele. É simples assim", declarou.

Schumacher também recorreu ao exemplo do irmão Michael, que conquistou cinco títulos mundiais consecutivos pela Ferrari entre 2000 e 2004, para argumentar que uma liderança clara dentro da equipe evitaria questionamentos sobre a posição de Hamilton.

"Se ele fosse claramente melhor que o companheiro de equipe, como era o caso do meu irmão naquela época, esse debate nem existiria. É ele quem está causando isso", concluiu.

MARI BECKER analisa CÂMARA e BORTOLETO em SP, Kimi, TRETA NA FERRARI, Globo e mais do GP e da F1 '26

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