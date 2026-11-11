F1: Ralf Schumacher detona Hamilton e diz que britânico não merece lugar que ocupa na Ferrari
Ex-piloto alemão critica desempenho do heptacampeão diante de Charles Leclerc e responsabiliza britânico pelas tensões internas da equipe italiana
Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
As recentes tensões entre Lewis Hamilton e Charles Leclerc na Ferrari continuam repercutindo no paddock da Fórmula 1. Desta vez, Ralf Schumacher, ex-piloto e irmão do heptacampeão mundial Michael Schumacher, fez duras críticas ao britânico, afirmando que ele não apresenta desempenho suficiente para justificar sua posição dentro da equipe italiana.
"Acho que Lewis está ocupando uma posição na equipe que não merece. O problema é que ele simplesmente não é rápido o suficiente em comparação com Charles Leclerc", afirmou Schumacher à Sky Alemanha.
As declarações surgem após uma sequência de desentendimentos entre os pilotos da Ferrari, especialmente durante os GPs dos Estados Unidos e do México. Os episódios aumentaram a preocupação com o ambiente interno da escuderia, levando o chefe da equipe, Frédéric Vasseur, a reunir Hamilton e Leclerc antes do GP de São Paulo para tentar amenizar os conflitos.
Apesar de a situação aparentemente ter se acalmado durante o fim de semana brasileiro, Schumacher acredita que a origem dos problemas está no desempenho de Hamilton. Para o alemão, a melhor maneira de o britânico encerrar as discussões seria demonstrar superioridade sobre o companheiro de equipe dentro das pistas.
"Estar sempre à frente. Pilotar um segundo, meio segundo mais rápido que o Charles. Vencer todas as corridas ou ficar à frente dele. É simples assim", declarou.
Schumacher também recorreu ao exemplo do irmão Michael, que conquistou cinco títulos mundiais consecutivos pela Ferrari entre 2000 e 2004, para argumentar que uma liderança clara dentro da equipe evitaria questionamentos sobre a posição de Hamilton.
"Se ele fosse claramente melhor que o companheiro de equipe, como era o caso do meu irmão naquela época, esse debate nem existiria. É ele quem está causando isso", concluiu.
MARI BECKER analisa CÂMARA e BORTOLETO em SP, Kimi, TRETA NA FERRARI, Globo e mais do GP e da F1 '26
Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
F1: Bruno Senna dá detalhes de visita de Kimi Antonelli à fazenda da família
Tsolov 'dá pitaco' sobre imbróglio de Câmara: "Importante ganhar experiência na F1, mas prefiro que ele pilote na F2"
F1: STF condena Prefeitura de São Paulo a abrir contrato do GP de Interlagos
MotoGP - Lorenzo vê apenas Márquez e Agostini no debate do maior de todos os tempos: "Rossi não senta na mesma mesa"
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários