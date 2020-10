O anúncio de saída da Honda da Fórmula 1 após o final de 2021 deixou duas equipes do grid com uma situação complicada: Red Bull e AlphaTauri terão que correr atrás de uma nova fornecedora para 2022, quando o regulamento passará por grandes mudanças. Mas, para o ex-piloto Ralf Schumacher, a marca deveria aproveitar o momento produzirem os próprios motores.

Anteriormente, a Red Bull estava associada com a Renault no fornecimento de motores desde 2007, incluindo o período de domínio entre 2010 e 2013, mas a separação, oficializada em 2018, não aconteceu em bons termos.

Agora, as equipes precisam de uma nova fornecedora, e as opções não estão ao lado delas. A Mercedes já fornecerá motores para três equipes a partir de 2021, além de si própria: Williams, Aston Martin e McLaren. A Ferrari, não tem a unidade mais competitiva do grid. E, na Renault, pesa o divórcio complicado.

Mas, para o ex-F1 Ralf Schumacher, a marca deveria aproveitar o momento para assumir uma nova função dentro da categoria ao construir seu próprio motor.

"A Red Bull precisa agora encontrar uma nova fornecedora", disse à Sky Sports da Alemanha. "A Mercedes não é possível. É uma relação inexistente, pelo menos agora. Na Renault, há algo similar. Não acredito que eles estariam abertos a isso, e agora que Abiteboul é o novo CEO da Alpine, acho que ele focará tudo em seu programa".

"Mas, pelo menos eles têm até o final de 2021".

"Uma opção viável poderia ser produzir seu próprio motor. A Red Bull tem os meios para isso e, nesse caso, poderia fazer uma parceria com a Honda para assumir as operações".

"No final de 2021, o motor estará mais ou menos congelado. E até lá a Honda seguiria trabalhando com tudo. Partindo desse ponto de vista, pode ser uma alternativa".

Red Bull RB16 (Temporada 2020) Motor: Honda Combustível: ExxonMobil Pneus: Pirelli Pilotos: 33 - Max Verstappen 23 - Alexander Albon