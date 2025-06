F1: Ralf Schumacher indica substituto de Vasseur na Ferrari

Atualmente terceira colocada entre construtores na Fórmula 1, a Ferrari tem tido um ano ruim e, nas últimas semanas, a imprensa italiana tem se questionado se o chefe de equipe, Fred Vasseur, é a pessoa certa para liderar o time. Agora, foi a vez do ex-F1 Ralf Schumacher opinar sobre quem seria um bom substituto caso o francês saia do time.

Vasseur tem ignorado as especulações e chegou até mesmo a responder à mídia, pedindo respeito não só com ele, mas principalmente com outros membros do time. No entanto, é válido lembrar que o contrato do chefe de equipe com a Ferrari vai até o fim deste ano e ainda não foi renovado.

Para Schumacher, a pessoa ideal para substituir Vasseur é Andreas Seidl, ex-chefe de equipe da McLaren. "Se eu tivesse que escolher alguém hoje, escolheria Andreas Seidl, mas ele não pode fazer isso sozinho, precisa de uma estrutura ao seu redor", disse a Sky Alemanha.

Seidl trabalhou na F1 de 2000 a 2009, foi para o DTM e voltou em 2019 como chefe do time de Woking, posição que ocupou a 2022. Depois, foi anunciado como diretor da Sauber na F1, mas foi substituído por Mattia Binotto em agosto de 2024 e deixou a categoria.

