F1 - Ralf Schumacher: Motor da Red Bull de 2026 parece ser fraco

Max Verstappen conquistou sua segunda vitória da Fórmula 1 no GP da Emilia Romagna, apesar das dificuldades da Red Bull. O resultado é positivo para a equipe, apesar deles saberem que isso pode não se repetir em Mônaco.

A maior parte do foco do time de Milton Keynes está em 2026, quando eles passarão a usar seu próprio motor, fabricado em parceria com a Ford.

No podcast Boxengasse da Sky Sports Alemanha, Ralf Schumacher disse que Verstappen precisará ser muito paciente com os taurinos, isso porque o resultado de 2026 não é garantido.

No entanto, o alemão também ouviu rumores de que o motor da Red Bull não está em uma forma particularmente boa para a próxima temporada, colocando-a em desvantagem em relação à Mercedes e à Honda, o que poderia levar Verstappen a fazer uma mudança.

"É um grande problema, embora seja difícil julgar, mas há rumores circulando no paddock o tempo todo sobre as regras de 2026. Dizem que a unidade de potência da Red Bull pode não ser tão forte quanto o da Mercedes, e pode não ser tão forte quanto o da Honda".

"E é claro que temos que levar isso em conta quando olhamos para o futuro como piloto", disse o ex-piloto de F1. "A porta ainda não parece estar completamente fechada. Antes de mais nada, Max Verstappen obviamente quer que a equipe o apoie até o fim, isso é certo".

"E esperar", continuou Schumacher quando perguntado sobre o futuro de Verstappen. "Ele teve todo o seu sucesso com a Red Bull, ele deve muito à Red Bull e é o tipo de pessoa que eu acho que aguentaria até o fim, se isso fosse possível de alguma forma".

"Mas agora ele terá que esperar e ver se (o progresso) realmente continua assim nas próximas corridas, porque o progresso estagnou um pouco e o carro tem sido um pouco difícil de pilotar em algumas partes", concluiu o alemão.

