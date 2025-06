Até o GP do Canadá de Fórmula 1, apenas três pilotos conseguiram vencer uma corrida este ano. No entanto, Lando Norris, Max Verstappen e Oscar Piastri foram acompanhados por George Russell, que venceu a corrida do fim de semana com um desempenho confiante.

Um safety car teve de ser enviado à pista nos estágios finais da corrida e a Red Bull posteriormente apresentou um protesto contra Russell, que, segundo eles, havia freado indevidamente na frente de Verstappen. Ralf Schumacher disse que tudo isso fazia parte do jogo, provando que o britânico havia chegado à luta pelo campeonato.

"Dissemos muitas vezes que ele comete erros, mas no momento ele não comete erros e assumiu completamente o papel de líder da equipe e sempre cumpre o que promete", disse o alemão quando perguntado sobre o piloto da Mercedes no podcast Backstage Boxengasse, apresentado pela Sky Sports Germany.

"O que ele fez foi fantástico. Ele é um pouco cavalheiro, ou pelo menos age como um, sempre se veste muito bem. As pessoas na Mercedes-Benz dizem internamente que isso é um pouco chato, mas eu realmente acho que é muito legal. O que ele fez lá certamente mostrou que conhecia as regras, que podia fazer isso, mas foi por pouco. Não acho que tenha sido adequado para ele. Sim, ele se aproveitou das regras, mas nem mesmo Verstappen faria isso. Ele faz isso com um pouco mais de elegância", continuou.

Como é sabido, o protesto acabou sendo rejeitado, permitindo que Russell mantivesse a vitória, ao contrário do que aconteceu anteriormente na Bélgica, onde a Mercedes quebrou as regras. Schumacher está confiante de que os rivais agora levarão Russell a sério.

"Agora ele mostrou: 'Cuidado, Max. Sou um daqueles caras que querem vencer a todo custo, que farão qualquer coisa, por qualquer meio necessário. Você não é o único na pista'."

