A era de figuras como Flavio Briatore em papéis de liderança acabou, pelo menos para o ex-piloto de Fórmula 1 Ralf Schumacher. Em entrevista ao jornal alemão Bild, o agora comentarista apoiou a ida de Christian Horner para a Alpine, argumentando que o campeonato exige líderes mais qualificados tecnicamente.

"Acho que o tempo de figuras como Flavio já passou", disse ele. "Você precisa de pessoas tecnicamente capacitadas no topo, alguém como Horner. Flavio poderia então ajudar como organizador e rede de contatos, como um rosto para o mundo exterior".

Esses comentários surgem no momento em que aumentam as especulações sobre qual será o próximo passo de Horner após sua saída inesperada da Red Bull em julho, depois de 20 anos liderando a equipe. A Red Bull anunciou que Horner seria removido de seu cargo de CEO e chefe de equipe, substituindo-o por Laurent Mekies, da equipe irmã Racing Bulls.

Embora não tenha sido dado nenhum motivo oficial para essa mudança repentina, acredita-se que a súbita perda de domínio da equipe e uma série de saídas de alto nível tenham contribuído para essa decisão. Atrás da McLaren na classificação dos construtores por 365 pontos, a equipe de Milton Keynes está em quarto lugar.

Briatore retornou à F1 em 2024 como consultor executivo da Alpine, 15 anos depois de sua polêmica saída da categoria após o escândalo Crashgate de 2008. Mais tarde, ele ficou à frente da equipe francesa quando o chefe da equipe, Oliver Oakes, pediu demissão de forma inesperada em maio, poucos dias antes de ser revelado que seu irmão, William Oakes, seria julgado por supostos crimes financeiros. Ele será julgado em abril de 2027.

Flavio Briatore, conselheiro executivo da Alpine F1, conversa com um colega de equipe. Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

A partir de setembro, Steve Nielsen será o diretor administrativo da Alpine, mas Briatore ainda manterá as rédeas, apesar de seu passado controverso. Há rumores de que Horner poderia se juntar à equipe, sendo a Alpine um dos vários destinos em potencial para o britânico. Sua experiência seria muito útil para a equipe de Enstone, especialmente porque ele supervisionará mudanças substanciais até 2026.

"Será que ele quer um pouco de tempo fora? Ele está na panela de pressão da F1 há 20 anos, na linha de frente", disse Karun Chandhok na Sky Sports F1. "Ele nunca perdeu uma corrida, reconhecidamente. Já ouvimos outros chefes de equipe, Zak Brown e Toto Wolff, ocasionalmente não irem a uma corrida".

"Christian não perdeu uma corrida desde que assumiu o comando da Red Bull na primeira corrida em 2005. Já faz muito tempo, então talvez ele queira um pouco de descanso".

Falando ainda mais sobre uma possível mudança para a Alpine, Chandhok continuou: "Eles contrataram Steve Nielsen como diretor administrativo. O velho amigo de Christian, Flavio Briatore, está no comando como consultor executivo. Mas esse poderia ser um destino futuro para Christian Horner - se ele decidir, é claro, continuar na panela de pressão da Fórmula 1".

