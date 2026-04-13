Fórmula 1

F1 - Ralf Schumacher: Reconstrução da Red Bull levará "de dois a três anos"

Ex-piloto de F1 prevê anos difíceis para equipe austríaca e não tem certeza se Max Verstappen ainda fará parte da escuderia nessa altura

Ruben Zimmermann
Publicado:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Será que vai demorar anos até que a Red Bull volte a disputar o título na Fórmula 1? Depois de um início decepcionante na temporada 2026, Ralf Schumacher não acredita em uma recuperação rápida da equipe de Milton Keynes.

“A Red Bull está passando por uma reconstrução que, na minha opinião, levará de dois a três anos”, afirmou Ralf à Sky Sports. Embora a Red Bull seja capaz de “conseguir uma reconstrução como essa pela segunda vez”, é preciso “ter um pouco de paciência”, ressaltou.

Afinal, já em meados da década de 2010, a Red Bull passou por uma situação muito semelhante. Depois que Sebastian Vettel conquistou o tetracampeonato consecutivo entre 2010 e 2013, foram necessários oito anos para que a equipe voltasse a ter um campeão mundial, com Max Verstappen em 2021.

Agora, a Red Bull pode enfrentar novamente um período de seca, especialmente porque a equipe teve que lidar com várias saídas nos últimos meses e anos. Entre outros, Christian Horner, Jonathan Wheatley, Adrian Newey e Helmut Marko deixaram a equipe.

Mais recentemente, Gianpiero Lambiase também decidiu aceitar uma oferta da McLaren e se despedir da Red Bull no final de 2027. “Acredito que ainda haverá uma queda de braço entre as duas partes”, disse Schumacher.

“Não consigo imaginar que ele vá terminar o ano de 2027 ainda na Red Bull. Agora, a questão será uma indenização". Ou seja, Lambiase poderia deixar a equipe antes mesmo do término de seu contrato.

O fato do engenheiro de corrida de Max Verstappen se despedir da Red Bull é interpretado por Schumacher como um possível sinal de que o próprio tetracampeão também poderia sair em um futuro próximo.

“Na minha opinião, Max vai buscar novos rumos no ano que vem”, previu, explicando que uma possibilidade é que Verstappen “pare de vez”, já que, como lembra Schumacher, ele tem enfatizado repetidamente que não consegue se adaptar à nova F1.

“Ou então ele vai para a McLaren com seu engenheiro”, levantou o especialista como outro cenário que ele consegue imaginar. Isso significaria, por outro lado, “que há negociações na McLaren para que Oscar Piastri [...] vá para a Red Bull”.

Afinal, na McLaren, ambos os assentos para 2027 já estão ocupados. Assim, a equipe teria que abrir mão de um piloto para dar espaço a Verstappen. Nesse contexto, Schumacher não descarta a possibilidade de uma troca de pilotos.

