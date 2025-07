A saída de Christian Horner veio como uma surpresa para alguns, mas, ao analisar as polêmicas envolvendo o nome do britânico desde o início do ano passado e a má performance do time nos últimos meses, a demissão do dirigente faz sentido. Para Ralf Schumacher, ex-piloto de Fórmula 1, o próprio Horner foi responsável pelo acontecimento, após uma série de comportamentos 'diferentes' já há alguns anos.

“Com a morte de [Dietrich] Mateschitz, tudo mudou. De repente, Horner passou a ter muito mais poder e, na minha opinião, começou a se comportar de forma diferente do que costumava. Foi aí que tudo começou a dar errado", disse o alemão em entrevista ao formel1.de.

Ao lado de Chaleo Yoovidhya, Dietrich Mateschitz fundou a Red Bull GmbH, em 1984. O austríaco faleceu em outubro de 2022, aos 78 anos.

Schumacher também condenou a forma como Horner agiu durante a investigação interna do caso de assédio sexual movido por uma funcionária da equipe no ano passado: "Durante esse período, ele não conseguiu trabalhar da forma ideal. Ele deveria ter se afastado para resolver a situação e voltado depois que tudo estivesse esclarecido. Não acho que ele agiu com responsabilidade”.

