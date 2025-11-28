Todas as categorias

Fórmula 1 GP do Catar

F1 - Ralf Schumacher: "Tsunoda fora, Hadjar sobe para Red Bull e Lindblad na RB"

Alemão comentou possíveis futuros passos dentro do time austríaco

Redação Motorsport.com
Publicado:
Ralf Schumacher über Micks IndyCar-Test: "Mir persönlich zu gefährlich"

Ralf Schumacher über Micks IndyCar-Test: "Mir persönlich zu gefährlich"

Foto de: circuitpics.de

Chefe de equipe da Red Bulll, Laurent Mekies falou no fim de semana do GP de Las Vegas que a formação de pilotos, tanto do time principal quanto da Racing Bulls, para 2026 na Fórmula 1 será anunciada após o Catar. Os principais rumores são de que Yuki Tsunoda, atual titular da RBR ao lado de Max Verstappen, será dispensado e Isack Hadjar, atualmente na 'equipe B', será promovido. 

Leia também:

Piloto de F1 entre 1997 e 2007, Ralf Schumacher opinou sobre os próximos passos do time austríaco, acreditando que o futuro de Tsunoda "está bem claro". "Pelo menos, é o que eu suponho, porque é óbvio que nada estava indo em nenhuma direção", falou em entrevista a Sky Alemanha, citando ainda a 'volta por cima' de Liam Lawson, que começou o ano na Red Bull e foi 'rebaixado' para a Racing Bulls após dois GPs. 

"Lawson teve sorte dentro do azar por ter conseguido voltar, se estabilizou e simplesmente conseguiu passar por isso. Ele está alcançando. E, tenho que dizer, ele terá a chance de continuar. Tenho bastante certeza disso, porque você precisa de um piloto confiável, alguém que conhece a equipe, já que tudo será novo no ano que vem, claro", continuou. "Isso significa Tsunoda fora, Hadjar promovido e [Arvid] Lindblad aqui. Ok, tentamos isso". 

Em entrevista à Viaplay, Tsunoda confessou que "sabe de algo que não pode compartilhar. A maioria das pessoas sabe - estou em um entendimento semelhante ao de vocês", dando a entender que a especulação em torno de sua dispensa pode ser verdadeira. 

