Chefe de equipe da Red Bulll, Laurent Mekies falou no fim de semana do GP de Las Vegas que a formação de pilotos, tanto do time principal quanto da Racing Bulls, para 2026 na Fórmula 1 será anunciada após o Catar. Os principais rumores são de que Yuki Tsunoda, atual titular da RBR ao lado de Max Verstappen, será dispensado e Isack Hadjar, atualmente na 'equipe B', será promovido.

Piloto de F1 entre 1997 e 2007, Ralf Schumacher opinou sobre os próximos passos do time austríaco, acreditando que o futuro de Tsunoda "está bem claro". "Pelo menos, é o que eu suponho, porque é óbvio que nada estava indo em nenhuma direção", falou em entrevista a Sky Alemanha, citando ainda a 'volta por cima' de Liam Lawson, que começou o ano na Red Bull e foi 'rebaixado' para a Racing Bulls após dois GPs.

"Lawson teve sorte dentro do azar por ter conseguido voltar, se estabilizou e simplesmente conseguiu passar por isso. Ele está alcançando. E, tenho que dizer, ele terá a chance de continuar. Tenho bastante certeza disso, porque você precisa de um piloto confiável, alguém que conhece a equipe, já que tudo será novo no ano que vem, claro", continuou. "Isso significa Tsunoda fora, Hadjar promovido e [Arvid] Lindblad aqui. Ok, tentamos isso".

Em entrevista à Viaplay, Tsunoda confessou que "sabe de algo que não pode compartilhar. A maioria das pessoas sabe - estou em um entendimento semelhante ao de vocês", dando a entender que a especulação em torno de sua dispensa pode ser verdadeira.

