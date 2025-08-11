Ralf Schumacher consegue "absolutamente ver" Lewis Hamilton se aposentando depois das dificuldades enfrentadas com a Ferrari na Fórmula 1. Isso porque, depois do difícil GP da Hungria, o heptacampeão apareceu bastante abatido e frustrado, dizendo que ele era "inútil" e indicando que a equipe de Maranello deveria considerar contratar outro piloto em seu lugar.

Hamilton ingressou na Ferrari após um período de 12 anos na Mercedes, que resultou em seis de seus sete títulos de campeão. Aos 40 anos, ele estava ansioso para realizar o sonho de sua vida de pilotar para a equipe histórica, além de garantir o recorde do oitavo campeonato de pilotos.

Mas, desde que chegou à equipe, o piloto britânico teve dificuldades para se adaptar ao carro e, na maior parte do tempo, foi superado por seu companheiro de equipe, Charles Leclerc.

Schumacher argumentou que é fácil ter dúvidas sobre si mesmo quando um piloto está nessa situação.

"Na verdade, esse é um processo bastante simples. Você vê seu companheiro de equipe fazer algo e tenta, tenta e tenta - e simplesmente não consegue fazer funcionar", explicou no podcast Backstage Boxengasse.

"Em algum momento você pensa: 'Bem, já tentei de tudo com esse carro. O cara é simplesmente melhor'. E quando você não consegue encontrar uma maneira, a dúvida surge. Então você pensa: 'Por que estou fazendo isso? Não estou mais gostando disso. Estou deixando minha família para trás'. Ok, Lewis não tem uma família [ele se refere a filhos ou esposa] - mas amigos e seu círculo. E então esse processo começa".

O ex-piloto sugeriu que Hamilton poderia procurar um de seus outros empreendimentos comerciais fora da F1 e se dedicar a eles em tempo integral, em vez de continuar correndo.

"Lewis é um homem muito rico. Ele pode simplesmente dizer: 'Tudo bem, vou fazer outra coisa. Agora só vou fazer filmes. Isso também está indo bem - ele está envolvido no novo filme de F1. 'Por que eu deveria continuar me submetendo a isso?' E esse é um processo que, aos 40 anos, não é rebuscado. Não é preciso passar a vida pilotando em círculos".

"Portanto, sim - com base em suas declarações, eu o vejo fazendo isso. Você sabe que falamos sobre isso há apenas três meses, quando todos estavam nos criticando - especialmente eu - por achar que Lewis poderia se aposentar. Mas agora ele mesmo está falando sobre isso. Alguma coisa aconteceu".

"Acho que, se ele conseguir dar a volta por cima, isso será notícia velha. Às vezes, é preciso apenas uma ou duas situações que podem levá-lo adiante, que o fazem se divertir novamente. Talvez seja como no futebol, quando você marca um gol depois de muito tempo sem acertar".

"Essa é a volta definitiva para um piloto de corrida - conseguir essa volta e conquistar um pódio que ninguém acreditava que você pudesse fazer. Quando isso acontece, tudo bem. Mas, se não acontecer, eu não descartaria a possibilidade de Lewis desistir no final do ano".

Hamilton explicou que estava ansioso para usar a pausa de verão da F1 para se recuperar e recarregar as baterias antes de voltar para o GP da Holanda, nos dias 29 e 31 de agosto.

