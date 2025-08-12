F1 - Ralf Schumacher: Wolff não desistirá de contratar Verstappen

Embora o contrato de Max Verstappen com a Red Bull tenha validade até 2028, houve muita especulação sobre o futuro do tetracampeão da Fórmula 1. Inclusive, muitos rumores de que Toto Wolff, chefe da Mercedes, tentou recrutar o holandês para um de seus carros para a próxima temporada.

No entanto, nada foi decidido entre os dois e Verstappen já declarou que continuará com a Red Bull no próximo ano, sem pensar em deixar Milton Keynes antes da mudança de regulamento.

De fato, houve conversas entre o 'clã' Verstappen e Wolff durante as férias da F1 no início do ano e ao longo de toda a temporada. Esses contatos eram focados, em sua maioria, para a temporada de 2026 e baseados em uma cláusula de possível saída do tetracampeão da Red Bull caso ele não estivesse entre os três primeiros até a pausa.

Como isso não chegou a se concretizar, o holandês e Wolff não puderam continuar sonhando com uma parceria para a próxima temporada.

Toto Wolff, chefe de equipe e CEO da Mercedes-AMG F1 Team, chega à pista Foto: Alastair Staley / Motorsport Images

Wolff então anunciou sua intenção de continuar com George Russell e Kimi Antonelli. Verstappen também se comprometeu verbalmente a permanecer na Red Bull.

No entanto, Ralf Schumacher acredita que Wolff não desistirá de suas tentativas de contratar o tetracampeão para os próximos anos.

"2026 será emocionante, de qualquer forma, porque veremos como as coisas vão se desenrolar com os novos carros. Talvez a Red Bull construa um bom carro e então esses rumores não continuarão".

"Ainda assim, não acho que Toto Wolff vá desistir. Qualquer equipe que tenha a chance de conseguir o melhor piloto do mundo - e no momento é Verstappen - deve tentar".

