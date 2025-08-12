Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Fórmula 1

F1 - Ralf Schumacher: Wolff não desistirá de contratar Verstappen

Tetracampeão se comprometeu verbalmente com a Red Bull até o fim de 2026, mas contrato do holandês é válido até 2028

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Publicado:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Embora o contrato de Max Verstappen com a Red Bull tenha validade até 2028, houve muita especulação sobre o futuro do tetracampeão da Fórmula 1. Inclusive, muitos rumores de que Toto Wolff, chefe da Mercedes, tentou recrutar o holandês para um de seus carros para a próxima temporada.

Leia também:

No entanto, nada foi decidido entre os dois e Verstappen já declarou que continuará com a Red Bull no próximo ano, sem pensar em deixar Milton Keynes antes da mudança de regulamento.

De fato, houve conversas entre o 'clã' Verstappen e Wolff durante as férias da F1 no início do ano e ao longo de toda a temporada. Esses contatos eram focados, em sua maioria, para a temporada de 2026 e baseados em uma cláusula de possível saída do tetracampeão da Red Bull caso ele não estivesse entre os três primeiros até a pausa.

Como isso não chegou a se concretizar, o holandês e Wolff não puderam continuar sonhando com uma parceria para a próxima temporada.

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG F1 Team, arrives at the track

Toto Wolff, chefe de equipe e CEO da Mercedes-AMG F1 Team, chega à pista

Foto: Alastair Staley / Motorsport Images

Wolff então anunciou sua intenção de continuar com George Russell e Kimi Antonelli. Verstappen também se comprometeu verbalmente a permanecer na Red Bull.

No entanto, Ralf Schumacher acredita que Wolff não desistirá de suas tentativas de contratar o tetracampeão para os próximos anos.

"2026 será emocionante, de qualquer forma, porque veremos como as coisas vão se desenrolar com os novos carros. Talvez a Red Bull construa um bom carro e então esses rumores não continuarão".

"Ainda assim, não acho que Toto Wolff vá desistir. Qualquer equipe que tenha a chance de conseguir o melhor piloto do mundo - e no momento é Verstappen - deve tentar".

Marc QUEBRA TABU na Áustria? Pecco REAGE? Tudo da MotoGP pós-férias, DIOGO MOREIRA, Eric Granado e +

Ouça a versão áudio do PÓDIO CAST: 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

In this article
Zeynep Taş Fórmula 1
Be the first to know and subscribe for real-time news email updates on these topics

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1 - Villeneuve: "Mercedes não começará 2026 na frente"

Principais comentários
Zeynep Taş
Mais de
Zeynep Taş
F1 - Villeneuve: "Mercedes não começará 2026 na frente"

F1 - Villeneuve: "Mercedes não começará 2026 na frente"

Fórmula 1
F1 - Villeneuve: "Mercedes não começará 2026 na frente"
F1: Mercedes e Russell planejam tomar posição de Verstappen no campeonato

F1: Mercedes e Russell planejam tomar posição de Verstappen no campeonato

Fórmula 1
GP da Hungria
F1: Mercedes e Russell planejam tomar posição de Verstappen no campeonato
F1: "Eu tinha que conversar com Verstappen", diz Wolff sobre indefinição do futuro de Russell na Mercedes

F1: "Eu tinha que conversar com Verstappen", diz Wolff sobre indefinição do futuro de Russell na Mercedes

Fórmula 1
GP da Hungria
F1: "Eu tinha que conversar com Verstappen", diz Wolff sobre indefinição do futuro de Russell na Mercedes

Últimas notícias

F1 - Leclerc: 'Espero que boa fase da Ferrari chegue logo, comigo no volante'

F1 - Leclerc: 'Espero que boa fase da Ferrari chegue logo, comigo no volante'

F1 Fórmula 1
F1 - Leclerc: 'Espero que boa fase da Ferrari chegue logo, comigo no volante'
F1: Título será definido nos detalhes? Os erros de Norris e Piastri até o momento

F1: Título será definido nos detalhes? Os erros de Norris e Piastri até o momento

F1 Fórmula 1
GP da Hungria
F1: Título será definido nos detalhes? Os erros de Norris e Piastri até o momento
F1: Cadillac planeja anunciar primeiro piloto em Monza; saiba quem

F1: Cadillac planeja anunciar primeiro piloto em Monza; saiba quem

F1 Fórmula 1
GP da Hungria
F1: Cadillac planeja anunciar primeiro piloto em Monza; saiba quem
F1: Hamilton nega estar dando "ordens" à Ferrari após decepções

F1: Hamilton nega estar dando "ordens" à Ferrari após decepções

F1 Fórmula 1
GP da Hungria
F1: Hamilton nega estar dando "ordens" à Ferrari após decepções

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros