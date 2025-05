F1: Recorde de Schumacher de 2004 ainda motiva chefe da McLaren

Entre as mais famosas corridas de Fórmula 1 está uma da temporada de 1988, em que a McLaren teria vencido todas as corridas se Ayrton Senna não tivesse se enroscado com a Williams atrasada de Jean-Louis Schlesser nas últimas voltas. Junto com esse desempenho está a temporada de 2004 de Michael Schumacher naquele que também foi um dos carros mais dominantes de todos os tempos: a Ferrari F2004. O alemão venceu 12 das 13 primeiras corridas da temporada, um sequência prejudicada apenas por um DNF em Mônaco.

Para o chefe da McLaren, Andrea Stella, esse é um período decisivo porque ele era o engenheiro de desempenho de Schumacher na época e se lembra da empolgação no ar quando a Ferrari percebeu que o F2004 era muito mais rápida do que as simulações haviam previsto.

Como o GP deste fim de semana em Ímola provavelmente provavelmente marcará a despedida do circuito, Stella foi convidado a compartilhar suas memórias da pista — e uma delas foi aquele primeiro teste aberto revelador com a F2004.

"Eu também tenho muita paixão pela F1 e Ímola ressoa com essa paixão", disse ele. "Naquela época [meados dos anos 2000], você ainda podia levar dois carros de temporadas diferentes e tínhamos os carros de 2003 e 2004 aqui em Ímola. Eles estavam andando ao mesmo tempo - um pilotado por Michael e outro por Rubens [Barrichello] - e percebemos que tínhamos um super carro em mãos para 2004, porque o tempo de volta e a consistência daquele carro eram ótimos."

Lando Norris, McLaren, Andrea Stella, McLaren Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

"Esse carro venceu 12 das 13 primeiras corridas com Michael e a única que perdemos foi porque Michael bateu com Montoya embaixo do túnel em Mônaco, enquanto Montoya estava na verdade uma volta atrás durante um safety car. Caso contrário, provavelmente teríamos vencido 13 das 13 corridas. Essa é uma referência que, na verdade, eu uso com frequência até para me motivar - por exemplo, é onde queremos estar. Mas acho que isso não vai acontecer este ano."

"Temos um trabalho árduo pela frente para garantir que isso aconteça nos próximos anos. Acho que estamos alguns passos atrás em relação a esse tipo de referência", completou.

Ponto de virada para a Ferrari

A lenda da F2004 é tão grande que, nas raras ocasiões em que um exemplar chega ao mercado, ele atrai um preço altíssimo. Há 20 anos, a Sotheby's vendeu um chassi que Schumacher havia conduzido para cinco vitórias em 2004 por US$ 3,2 milhões(R$18,2 milhões).

O tempo ampliou tanto a reputação quanto os valores: há cinco anos, o tetracampeão Sebastian Vettel revelou que queria comprar um em leilão , mas o preço era muito alto.

Michael Schumacher, Ferrari F2004 Foto de: Lorenzo Bellanca / Motorsport Images

O carro chegou em um ponto de inflexão para a Ferrari, que enfrentou o ressurgimento da "Team Enstone" (antiga Benetton, recentemente adquirida pela Renault) e uma parceria McLaren-Mercedes cujo progresso em 2003 foi prejudicado por sua incapacidade de tornar o radical MP4-18 pronto para a corrida.

Havia a sensação de que a equipe havia sido conservadora demais na temporada anterior e era necessário dar um grande passo. Enormes recursos foram investidos em aerodinâmica, análise de tensão finita e cinemática da suspensão - esta última para explorar melhor uma relação cada vez mais estreita com a fornecedora de pneus Bridgestone.

Depois de um teste de shakedown na pista de Fiorano, a casa da Ferrari - naquela época, era possível testar um novo carro de F1 lá - o F2004 foi levado para Ímola para uma avaliação consecutiva com o F2003-GA da temporada anterior. A comparação surpreendeu a todos na Ferrari.

"Lembro que no primeiro shakedown estávamos fazendo tempos de volta que não correspondiam às nossas simulações", disse o engenheiro-chefe de corrida Luca Baldisserri em 2018. "Naquela época, as simulações não eram tão sofisticadas. Considerando a temperatura ambiente, estávamos completamente fora, mas em um bom sentido! Todo mundo estava dizendo que tínhamos que verificar se estava tudo bem e que estávamos no limite de peso."

Pódio: Michael Schumacher, Ferrari Foto de: Motorsport Images

O teste forneceu mais evidências da velocidade do carro, mas a Ferrari ainda não conseguia acreditar: "Foi incrível", disse Rob Smedley, engenheiro-chefe de testes na época. "Tínhamos o carro de 2003, e então Michael entrou no F2004. Ele saiu do carro com um sorriso enorme e disse: 'Estou dizendo a vocês que é real'. E nós dissemos: 'Não pode ser, sabemos quais são os números aerodinâmicos, sabemos qual é o motor, não tem como'."

"Depois disso, passamos cerca de 12 horas com 10 de nós analisando cada elemento dos dados. Estávamos nos perguntando o que diabos tínhamos feito de errado, porque claramente havia algo errado - tínhamos colocado pneus diferentes? O lastro não estava nele? Fizemos muitas verificações. Projetamos esse teste para o dia seguinte, onde poderíamos nos superar e descobrir o que tínhamos feito de errado e, com sorte, confirmar que ele era apenas meio segundo mais rápido do que o carro de 2003, como pensávamos."

"E não conseguimos descobrir. Ele era dois segundos mais rápido por volta, mas não foi só isso. A maior diferença foi que, quando saímos e fizemos corridas de 15 voltas, o carro passou de 1,5s mais rápido no início do período para 2s mais rápido no final do período. Pensamos: 'O que vamos fazer agora? Por que não temos um tempo tranquilo e vamos para a Austrália com essa coisa? Mas não fizemos isso, seguimos em frente", finalizou.

Esse é o espírito que Andrea Stella está tentando canalizar agora na McLaren.

