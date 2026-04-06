F1: Recordes de "mais jovem" que Kimi Antonelli ainda pode quebrar

Andrea Kimi Antonelli se tornou o líder mais jovem do campeonato de Fórmula 1. Porém, ainda tem muitos recordes que o italiano pode quebrar. Confira a lista completa nesta matéria.

Recordes que Antonelli bateu

O mais jovem a conquistar a pole position

Recorde anterior: Sebastian Vettel – 21 anos, 2 meses e 11 dias – GP da Itália de 2008

Novo recorde: Kimi Antonelli – 19 anos, 6 meses e 18 dias – GP da China de 2026

Em 2008, Sebastian Vettel conquistou uma pole position surpreendente com a modesta equipe Toro Rosso em uma sessão de classificação sob chuva em Monza. Os favoritos Kimi Raikkonen e Lewis Hamilton foram eliminados no Q2, enquanto seus companheiros de equipe na Ferrari e na McLaren, respectivamente, Felipe Massa e Heikki Kovalainen, ficaram 1s339 e 0s076 mais lentos no Q3.

Kimi Antonelli era quase dois anos mais novo quando superou seu companheiro de equipe George Russell por 0s222 no Q3 do GP da China no mês passado.

Sebastian Vettel, Toro Rosso STR03 Foto: Andrew Ferraro / Motorsport Images

O mais jovem a marcar a volta mais rápida

Recorde anterior: Max Verstappen – 19 anos, 1 mês e 14 dias – GP do Brasil de 2016

Novo recorde: Kimi Antonelli – 18 anos, 7 meses e 12 dias – GP do Japão de 2025

Max Verstappen teve um desempenho impressionante na corrida sob chuva de Interlagos em 2016, recuperando da 14ª para a terceira posição nas últimas 16 voltas após uma parada tardia nos boxes e estabelecendo a volta mais rápida por 0s227 no processo.

Antonelli era seis meses mais novo quando marcou a volta mais rápida em apenas seu terceiro GP, superando Oscar Piastri e Verstappen por 0s074 e 0s076, respectivamente, a caminho do sexto lugar na corrida de Suzuka no ano passado.

Líder mais jovem da corrida

Recorde anterior: Max Verstappen – 18 anos, 7 meses e 15 dias – GP da Espanha de 2016

Novo recorde: Kimi Antonelli – 18 anos, 7 meses e 12 dias – GP do Japão de 2025

Quando os pilotos da Mercedes, Lewis Hamilton e Nico Rosberg, colidiram na primeira fila do GP da Espanha de 2016, a corrida se transformou em uma batalha a quatro pela vitória entre as Red Bulls e as Ferraris. Max Verstappen assumiu a liderança pela primeira vez em sua carreira na volta 11, graças ao primeiro pit stop de seu companheiro de equipe Daniel Ricciardo, a caminho da vitória em sua estreia pela Red Bull.

No Japão, no ano passado, Kimi Antonelli fez sua primeira etapa com pneus médios por 10 a 12 voltas a mais do que os cinco pilotos à sua frente, liderando assim a corrida por 10 voltas – ele era três dias mais novo do que o recorde de Verstappen.

Líder mais jovem do campeonato

Recorde anterior: Lewis Hamilton – 22 anos, 4 meses e 6 dias – GP da Espanha de 2007

Novo recorde: Kimi Antonelli – 19 anos, 7 meses e 4 dias – GP do Japão de 2026

Em 2007, a estreia de Hamilton na F1 foi o epítome da consistência, sem erros de novato. Sua carreira começou com uma sequência de nove corridas no pódio. Ao final da quarta etapa, em Barcelona, ele ainda não havia vencido, mas continuava sendo o único piloto a ter terminado todas as corridas entre os três primeiros.

Seus 30 pontos, de um total de 40 possíveis, significavam que ele liderava com dois pontos de vantagem sobre seu companheiro de equipe da McLaren, Fernando Alonso, e três sobre Felipe Massa, da Ferrari.

Lewis Hamilton, McLaren Foto: Glenn Dunbar / LAT Images via Getty Images

Avançando 19 anos, o substituto de Hamilton na Mercedes, Antonelli, venceu duas das três primeiras corridas da temporada de 2026, ficando em segundo lugar atrás do companheiro de equipe George Russell na estreia em Melbourne. Isso o tornou o líder do campeonato, e ele é três anos mais jovem do que Hamilton era.

O mais jovem a marcar um hat-trick

Recorde anterior: Sebastian Vettel – 21 anos, 11 meses e 18 dias – GP da Inglaterra de 2009

Novo recorde: Kimi Antonelli – 19 anos, 6 meses e 18 dias – GP da China de 2026

Em sua primeira temporada na Red Bull, Sebastian Vettel mostrou-se dominante em Silverstone. O alemão conquistou a pole com 0s347 de vantagem sobre Rubens Barrichello, da Brawn, e cruzou a linha de chegada 15 segundos à frente de seu companheiro de equipe Mark Webber, além de superar o australiano por duas décimas na classificação da volta mais rápida. Poderia ter sido um grand chelem, mas Vettel cedeu brevemente a liderança a Webber quando fez sua última parada nos boxes.

No mês passado, Antonelli conseguiu não um, mas dois hat-tricks, na China e no Japão. Sua vantagem na pole position ficou sempre na faixa de 0s2 a 0s3, ele marcou as duas voltas mais rápidas por um décimo e venceu Russell por alguns segundos na bandeira quadriculada em ambas as ocasiões.

Recordes que Antonelli pode bater

O mais jovem a conquistar um Grand Chelem

Recorde atual: Max Verstappen – 23 anos, 9 meses e 4 dias – GP da Áustria de 2021

Foram necessárias nada menos que 128 largadas em GPs para Verstappen conquistar seu primeiro Grand Chelem, mas ele ainda assim bateu o recorde anterior de Vettel. No território da Red Bull, em sua campanha de conquista do primeiro título, Verstappen conquistou a pole por apenas 0s048 à frente de Lando Norris, superou todos por mais de um segundo e meio na volta mais rápida e liderou todas as voltas para vencer por 18 segundos sobre Valtteri Bottas.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images

Antonelli tem todas as chances de bater esse recorde, desde que consiga um Grand Chelem antes do final de maio de 2030.

Campeão mundial mais jovem

Recorde atual: Sebastian Vettel – 23 anos, 4 meses e 11 dias – GP de Abu Dhabi de 2010

Vettel, Hamilton, Alonso e Verstappen se tornaram campeões mundiais na mesma idade – em um intervalo de 10 meses. O alemão era o mais jovem de todos quando deu à Red Bull seu primeiro título.

Antonelli vai roubar a cena de Vettel se conquistar o título até 2029. Em 25 de dezembro de 2029, ele terá exatamente 23 anos e quatro meses.

Recordes que Antonelli não pode bater

Vencedor mais jovem

Recorde atual: Max Verstappen – 18 anos, 7 meses e 15 dias – GP da Espanha de 2016

No GP da Espanha de 2016, Verstappen se tornou não apenas o líder da corrida mais jovem da história, mas também o mais jovem vencedor de um GP, dois anos e meio mais novo do que Vettel em Monza, em 2008.

Antonelli precisava ter vencido um dos três primeiros GPs de 2025 para arrebatar esse recorde.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto: Peter Fox / Getty Images

Mais jovem a subir ao pódio

Recorde atual: Max Verstappen – 18 anos, 7 meses e 15 dias – GP da Espanha de 2016

Na mesma corrida em que conquistou sua primeira vitória, Verstappen se tornou o mais jovem a subir ao pódio na F1 – mas esse recorde específico ficou ameaçado em várias ocasiões. Lance Stroll era apenas 12 dias mais velho quando terminou em terceiro no GP do Azerbaijão de 2017, e Antonelli era dois meses mais velho na época de seu primeiro pódio no Canadá no ano passado.

O italiano terminou em quarto lugar na estreia em Melbourne – uma posição melhor teria lhe garantido o recorde.

Piloto mais jovem a marcar pontos

Recorde atual: Max Verstappen – 17 anos, 5 meses e 29 dias – GP da Malásia de 2015

Este provavelmente nunca será superado, já que os pilotos agora não podem obter a superlicença – necessária para competir na F1 – antes dos 18 anos.

Verstappen foi o único piloto com menos de 18 anos a participar do campeonato mundial, e marcou pontos logo em sua segunda largada, terminando em sétimo na Malásia.

FUTURO de VERSTAPPEN, integração com RED BULL, BORTOLETO, SEGURANÇA da F1 e mais | RAFAELA FERREIRA

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