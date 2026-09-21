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F1: Red Bull admite 'falha misteriosa' no carro de Verstappen e alerta que problema só será resolvido em 2027

Chefe da Red Bull corrobora com reclamações do tetracampeão e confirma que degradação de desempenho ao longo das sessões não terá solução rápida

Ronald Vording
Ronald Vording
Publicado:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Laurent Mekies, chefe da Red Bull, reconheceu que a equipe realmente sofre com a “degradação do carro” durante os finais de semana de Fórmula 1. A equipe de Milton Keynes aprendeu várias lições, embora o problema não possa ser totalmente resolvido no atual monoposto.

O editor recomenda:

Durante várias etapas da F1 em 2026, Verstappen tem reclamado que o carro da Red Bull perde desempenho ao longo de uma sessão ou corrida. Isso geralmente ocorre no eixo traseiro, inclusive durante a classificação de Monza, onde Verstappen chamou o RB22 de “um carro feito de papel”.

Notavelmente, o tetracampeão acrescentou que vem reclamando disso internamente há anos. De acordo com Verstappen, a Red Bull vem enfrentando dificuldades com a degradação do carro durante as sessões há várias temporadas, o que é notável, considerando que o carro de 2026 é completamente novo após a reformulação do regulamento técnico.

Isso levanta a questão de por que o problema é tão persistente e se a Red Bull agora finalmente entende o que está por trás disso. Questionado pelo Motorsport.com, Mekies disse: “Não acho que vamos explicar o que é e como vamos resolver isso. Mas acho que Max está certo [ao dizer] que há um elemento de degradação no desempenho do carro que ocorre ao longo de uma sessão e de uma corrida".

“Ele também está certo ao dizer que não é um problema novo. Não estamos ignorando isso. Temos tentado resolver a questão de diferentes maneiras".

“Obviamente, considero que seja uma questão complexa. Caso contrário, já teríamos chegado ao fundo da questão. Mas todos estão sendo muito construtivos em relação a isso e estamos tentando dar pequenos passos, um de cada vez, para finalmente conseguirmos chegar ao fundo da questão".

Verstappen said at Monza that the Red Bull car is “made of paper” after he suffered from “car degradation” during qualifying

Verstappen disse em Monza que o carro da Red Bull é “feito de papel” depois de ter sofrido com a “degradação do carro” durante a qualificação

Foto: Alex Bierens de Haan / Getty Images

Quanto a esses pequenos passos, Mekies afirmou que várias lições foram aprendidas no sábado em Monza, quando Verstappen expressou sua frustração, e a Red Bull tentou colocar essas lições em prática em Madri. O problema não ocorreu durante a primeira visita da F1 ao Madring, ou pelo menos não na mesma intensidade.

“Demos alguns passos positivos nesse sentido neste fim de semana”, disse Mekies. “Nunca será o quadro completo, mas certamente, mesmo com dificuldades, avançamos em nossa compreensão".

"Ainda não temos todas as soluções no carro, mas acredito que estamos no caminho certo. Não será rápido, então é algo que provavelmente nos acompanhará até o ano que vem".

Com isso, Mekies reconheceu o que Verstappen já havia sugerido anteriormente: alguns problemas simplesmente não podem ser resolvidos nesta temporada e exigem mudanças maiores no projeto e no chassi para 2027.

O fato de a Red Bull estar limitada no que pode fazer pelo restante deste ano se deve, em parte, ao fato de que o teto de gastos afetará o desenvolvimento em algum momento e de que o foco nos bastidores já mudou para 2027, mas também porque certas mudanças simplesmente não podem ser feitas no RB22.

If Verstappen does not win a Grand Prix this season, it will be the first year since 2015 without a race win

Se Verstappen não vencer nenhum Grande Prêmio nesta temporada, será o primeiro ano desde 2015 sem uma vitória em uma corrida

Foto: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Mekies, portanto, admitiu que o problema pode ocorrer com mais frequência nas corridas finais de 2026, embora não queira entrar em mais detalhes sobre o que exatamente está por trás disso.

“Olha, não vou dar mais detalhes aqui. Mas, como eu disse, é verdade que existem alguns aspectos do desempenho do carro que, às vezes, não se mantêm no nível ideal. E isso afeta seriamente o tempo de volta".

“Portanto, é algo que [precisamos resolver]. Não há dúvida de que todos estão se empenhando para melhorar isso no futuro".

Para este ano, Verstappen já sabe que resta pouco pelo que lutar. O holandês reconheceu desde o início que não é um fator na disputa pelo título e só pode esperar por uma vitória em uma corrida.

Caso passe o campeonato em branco, será a primeira vez desde 2015 - sua temporada de estreia na categoria pela Toro Rosso (atual Racing Bulls) - que o holandês encerrará um ano sem subir ao topo do pódio. Desde que subiu para a equipe principal da Red Bull, em maio de 2016, ele triunfou em ao menos uma corrida por temporada.

MADRI é a PIOR pista da F1? Quais MERECEM ficar? Contas para ANTONELLI e Bortoleto | FELIPE MOTTA

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