F1: Red Bull admite 'falha misteriosa' no carro de Verstappen e alerta que problema só será resolvido em 2027

Laurent Mekies, chefe da Red Bull, reconheceu que a equipe realmente sofre com a “degradação do carro” durante os finais de semana de Fórmula 1. A equipe de Milton Keynes aprendeu várias lições, embora o problema não possa ser totalmente resolvido no atual monoposto.

Durante várias etapas da F1 em 2026, Verstappen tem reclamado que o carro da Red Bull perde desempenho ao longo de uma sessão ou corrida. Isso geralmente ocorre no eixo traseiro, inclusive durante a classificação de Monza, onde Verstappen chamou o RB22 de “um carro feito de papel”.

Notavelmente, o tetracampeão acrescentou que vem reclamando disso internamente há anos. De acordo com Verstappen, a Red Bull vem enfrentando dificuldades com a degradação do carro durante as sessões há várias temporadas, o que é notável, considerando que o carro de 2026 é completamente novo após a reformulação do regulamento técnico.

Isso levanta a questão de por que o problema é tão persistente e se a Red Bull agora finalmente entende o que está por trás disso. Questionado pelo Motorsport.com, Mekies disse: “Não acho que vamos explicar o que é e como vamos resolver isso. Mas acho que Max está certo [ao dizer] que há um elemento de degradação no desempenho do carro que ocorre ao longo de uma sessão e de uma corrida".

“Ele também está certo ao dizer que não é um problema novo. Não estamos ignorando isso. Temos tentado resolver a questão de diferentes maneiras".

“Obviamente, considero que seja uma questão complexa. Caso contrário, já teríamos chegado ao fundo da questão. Mas todos estão sendo muito construtivos em relação a isso e estamos tentando dar pequenos passos, um de cada vez, para finalmente conseguirmos chegar ao fundo da questão".

Verstappen disse em Monza que o carro da Red Bull é “feito de papel” depois de ter sofrido com a “degradação do carro” durante a qualificação Foto: Alex Bierens de Haan / Getty Images

Quanto a esses pequenos passos, Mekies afirmou que várias lições foram aprendidas no sábado em Monza, quando Verstappen expressou sua frustração, e a Red Bull tentou colocar essas lições em prática em Madri. O problema não ocorreu durante a primeira visita da F1 ao Madring, ou pelo menos não na mesma intensidade.

“Demos alguns passos positivos nesse sentido neste fim de semana”, disse Mekies. “Nunca será o quadro completo, mas certamente, mesmo com dificuldades, avançamos em nossa compreensão".

"Ainda não temos todas as soluções no carro, mas acredito que estamos no caminho certo. Não será rápido, então é algo que provavelmente nos acompanhará até o ano que vem".

Com isso, Mekies reconheceu o que Verstappen já havia sugerido anteriormente: alguns problemas simplesmente não podem ser resolvidos nesta temporada e exigem mudanças maiores no projeto e no chassi para 2027.

O fato de a Red Bull estar limitada no que pode fazer pelo restante deste ano se deve, em parte, ao fato de que o teto de gastos afetará o desenvolvimento em algum momento e de que o foco nos bastidores já mudou para 2027, mas também porque certas mudanças simplesmente não podem ser feitas no RB22.

Se Verstappen não vencer nenhum Grande Prêmio nesta temporada, será o primeiro ano desde 2015 sem uma vitória em uma corrida Foto: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Mekies, portanto, admitiu que o problema pode ocorrer com mais frequência nas corridas finais de 2026, embora não queira entrar em mais detalhes sobre o que exatamente está por trás disso.

“Olha, não vou dar mais detalhes aqui. Mas, como eu disse, é verdade que existem alguns aspectos do desempenho do carro que, às vezes, não se mantêm no nível ideal. E isso afeta seriamente o tempo de volta".

“Portanto, é algo que [precisamos resolver]. Não há dúvida de que todos estão se empenhando para melhorar isso no futuro".

Para este ano, Verstappen já sabe que resta pouco pelo que lutar. O holandês reconheceu desde o início que não é um fator na disputa pelo título e só pode esperar por uma vitória em uma corrida.

Caso passe o campeonato em branco, será a primeira vez desde 2015 - sua temporada de estreia na categoria pela Toro Rosso (atual Racing Bulls) - que o holandês encerrará um ano sem subir ao topo do pódio. Desde que subiu para a equipe principal da Red Bull, em maio de 2016, ele triunfou em ao menos uma corrida por temporada.

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