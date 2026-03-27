F1: Red Bull admite que está "muito longe" de rivais no Japão 

Chefe da Red Bull na Fórmula 1, Laurent Mekies admitiu que sua equipe está "muito longe" dos líderes no Japão, após graves problemas de equilíbrio terem deixado seus pilotos abaixo do ritmo ideal.

Max Verstappen e Isack Hadjar terminaram o dia em 10º e 15º, respectivamente, a mais de 1.3 segundos da liderança, depois que a Red Bull teve dificuldades para encontrar o equilíbrio do seu RB22.

Verstappen temia que "não houvesse solução fácil" para os problemas do carro, depois que as mudanças de acerto transformaram as saídas de frente em saídas de traseira entre as duas sessões de treinos livres de sexta-feira, e seu chefe, Mekies, sentiu que o pessimismo era justificado.

"Estamos muito longe, com uma grande falta de desempenho", disse ele à Sky Alemanha. "Acho que isso também se reflete nos comentários dos nossos pilotos. Até agora, não conseguimos dar a eles um carro com o qual pudessem forçar o ritmo. Portanto, temos algumas questões fundamentais para resolver.”

"É claro que ninguém quer ter que passar por esse processo de resolução de problemas, mas acho que faz parte do jogo e precisamos descobrir nossas limitações o mais rápido possível e tomar as medidas necessárias."

Laurent Mekies, Red Bull Racing Team Principal Photo by: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Mekies afirmou que os problemas da Red Bull vão muito além da questão do equilíbrio em curvas de média e alta velocidade, incluindo as famosas curvas em "S" do primeiro setor de Suzuka, onde os carros pareceram instáveis.

"A situação parece particularmente ruim nas curvas de alta velocidade. Não acho que seja apenas uma questão de equilíbrio", explicou o francês. "Acho que provavelmente existem alguns aspectos do carro que ainda não conseguimos explorar bem ou que ainda não entendemos completamente. É o trabalho que temos que fazer agora, nas próximas horas, nos próximos dias e provavelmente nas próximas semanas, para voltarmos ao nível que desejamos.

"É evidente, quando você conversa com Max e com Isack, que eles não têm um carro competitivo. Quanto disso conseguiremos recuperar para amanhã? Vamos ver. É difícil saber agora se o que nos falta está no equilíbrio do carro ou se há algo mais fundamental que precisamos corrigir."

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