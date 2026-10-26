F1: Red Bull admite que falhas crônicas só serão resolvidas em 2027

O chefe de equipe da Red Bull, Laurent Mekies, admitiu que o problema que a escuderia tem enfrentado nas largadas não será resolvido até a próxima temporada da Fórmula 1. Isso ocorre depois que Isack Hadjar pediu que a embreagem fosse reprojetada e que Max Verstappen classificasse o início de prova como 'a mesma porcaria de sempre'.

O piloto francês da Red Bull caiu da terceira para a quinta posição quando as luzes se apagaram no início da corrida em Austin, com Hadjar atribuindo a culpa ao “excesso de resposta da embreagem”.

Para piorar a situação, tanto ele quanto seu companheiro de equipe, Max Verstappen, tiveram problemas com o rádio, e este último brincou dizendo que a equipe deveria “começar a se comunicar por linguagem de sinais”.

Mekies foi questionado se Hadjar estava certo ao dizer que sua equipe era boa em resolver problemas complexos, mas não “coisas bobas”.

“Acho que há alguma verdade no que Isack está dizendo, ou seja, estamos todos frustrados por enfrentarmos problemas com o rádio pela segunda corrida consecutiva”, disse o chefe da Red Bull à imprensa.

“Isso está dificultando muito a vida de todos, então é verdade que é algo que gostaríamos de resolver bem rápido, porque é um item que deveria funcionar sem consumir muita da nossa energia; então, ele está certo nesse ponto".

As largadas, disse ele, são um problema mais substancial: “A largada é uma questão um pouco mais complexa de resolver, o que significa que o desempenho na largada envolve praticamente todos os departamentos da empresa, provavelmente com exceção do de aerodinâmica".

'É o motor, é a caixa de câmbio, é a embreagem, são muitas coisas, e certamente vimos desde o início da temporada que não somos a referência em termos de desempenho na largada".

Mekies disse que a melhora no ritmo da equipe tornou suas largadas mais perceptíveis: “E vocês devem se lembrar de como nossas largadas eram ruins no início do ano. Ainda não somos a referência".

"E sim, o fato de que, nesse meio tempo, o carro melhorou muito e está disputando posições mais à frente torna esse déficit ainda mais doloroso agora, porque a concorrência ao nosso redor é muito forte".

Isack Hadjar, Red Bull Racing Foto: Liam Fabre

Mas, para uma solução completa, os fãs da equipe terão que esperar: “Então, quanto ao que você mencionou, por um lado, estou confiante de que continuaremos a reduzir a diferença para a concorrência daqui até o final do ano, porque a cada corrida aprendemos, a cada corrida descobrimos pequenas maneiras de diminuir essa diferença".

"Por outro lado, também sei que não seremos a referência antes do fim da temporada, que isso exigirá algumas mudanças significativas no projeto e no hardware, e que isso é algo que só veremos no ano que vem".

Sobre os problemas com o rádio, o francês admitiu que não entendem de onde vem a origem do problema: “Se estivéssemos entendendo, já teríamos resolvido; portanto, não compreendemos totalmente por que estamos enfrentando esses problemas".

"Certamente, tenho que admitir que a concorrência está se saindo melhor do que nós, pois, obviamente, conseguimos ouvir o rádio de todos, e temos enfrentado mais dificuldades do que gostaríamos", concluiu.

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