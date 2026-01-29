Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

F1: Astro do tênis, Carlos Alcaraz homenageia celebração icônica de Alonso no Australia Open

Fórmula 1
Fórmula 1
Teste de pré-temporada em Barcelona
F1: Astro do tênis, Carlos Alcaraz homenageia celebração icônica de Alonso no Australia Open

F1: Binotto destaca que Audi tem "muito trabalho" pela frente e avalia teste de Bortoleto

Fórmula 1
Fórmula 1
Teste de pré-temporada em Barcelona
F1: Binotto destaca que Audi tem "muito trabalho" pela frente e avalia teste de Bortoleto

F1: McLaren se preocupa com "padrão muito alto" definido por rivais em Barcelona

Fórmula 1
Fórmula 1
Teste de pré-temporada em Barcelona
F1: McLaren se preocupa com "padrão muito alto" definido por rivais em Barcelona

F1 - Bortoleto faz balanço dos testes em Barcelona: "Estamos indo na direção certa"

Fórmula 1
Fórmula 1
Teste de pré-temporada em Barcelona
F1 - Bortoleto faz balanço dos testes em Barcelona: "Estamos indo na direção certa"

MotoGP: Venda da Tech 3 é concluída e Pierre Gasly é anunciado como um dos novos investidores da equipe

MotoGP
MotoGP
MotoGP: Venda da Tech 3 é concluída e Pierre Gasly é anunciado como um dos novos investidores da equipe

ANÁLISE F1: Como novo carro da Aston Martin leva regulamento de 2026 ao limite

Fórmula 1
Fórmula 1
Teste de pré-temporada em Barcelona
ANÁLISE F1: Como novo carro da Aston Martin leva regulamento de 2026 ao limite

MotoGP: Miller põe Yamaha na ponta no segundo dia de shakedown na Malásia; Moreira é 11º

MotoGP
MotoGP
Sepang shakedown
MotoGP: Miller põe Yamaha na ponta no segundo dia de shakedown na Malásia; Moreira é 11º

F1: Bortoleto tem manhã limpa e Leclerc é o mais rápido; resumo do quinto dia em Barcelona

Fórmula 1
Fórmula 1
Teste de pré-temporada em Barcelona
F1: Bortoleto tem manhã limpa e Leclerc é o mais rápido; resumo do quinto dia em Barcelona
Fórmula 1 Teste de pré-temporada em Barcelona

F1: Red Bull aguarda chegada de peças para reconstruir carro batido, Hamilton roda e Antonelli bate 'recorde'

Aston Martin segue trabalhando em seu monoposto para colocá-lo na pista, pelo menos, à tarde

Livia Veiga
Livia Veiga
Publicado:
Add as a preferred source
Max Verstappen, Red Bull Racing

Na manhã desta quinta-feira (29), as equipes de Fórmula 1 voltaram para a pista de Barcelona para o quinto dia de testes de pré-temporada a portas fechadas.

Leia também:

Das 11 equipes, é esperado que pelo menos oito coloquem seus carros para rodar mais um dia - com ressalva da Williams que segue trabalhando no desenvolvido na fábrica, a Red Bull, que continua esperando a reposição de peças após a batida de Isack Hadjar, e a Haas, que optou por fechar os trabalhos na sexta-feira.

A Aston Martin deve começar o dia atrasada, uma vez que o carro chegou na manhã da última quarta-feira no traçado de Montmeló. A imprensa italiana dá conta de que a pintura será toda preta, já que a equipe ainda não revelou o design de 2026.

Na manhã desta quinta-feira, Andrea Kimi Antonelli seguiu liderando os tempos com a Mercedes, segundo informações extra-oficiais do SoyMotor. Até as 10h30, o italiano já havia dado 31 voltas sem nenhum problema no carro.

Lewis Hamilton assumiu o volante da Ferrari pela manhã - é esperado que Charles Leclerc faça o período da tarde. O britânico teve um pequeno susto com o carro, quando perdeu o controle e acabou rodando no meio da pista, mas conseguiu se recuperar e seguir o traçado.

 

Segundo informações do jornalista Erik Van Haren, a Red Bull segue aguardando a chegada das peças para reconstruir o carro que foi batido por Hadjar na terça-feira. A equipe espera estar pronta para colocar Max Verstappen na pista pela segunda vez na sexta-feira.

Tempos da manhã:

1. Antonelli - 1min17s081

2. Hamilton - 1min18s654

3. Piastri - 1min18s863

4. Lawson - 1min19s369

5. Pérez - 1min22s508

Causos com GALVÃO, REGI, EVERALDO MARQUES, BURTI e cia: ALFREDO BOKEL diz TUDO dos jornalistas da F1

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior Relembre histórico de 'atrasos' de Newey que geraram carros competitivos na F1
Próximo artigo Horner se encontra com presidente da FIA e alimenta rumores de retorno à F1

Principais comentários

Mais de
Livia Veiga

F1: McLaren se preocupa com "padrão muito alto" definido por rivais em Barcelona

Fórmula 1
Fórmula 1
Teste de pré-temporada em Barcelona
F1: McLaren se preocupa com "padrão muito alto" definido por rivais em Barcelona

F1: Bortoleto tem manhã limpa e Leclerc é o mais rápido; resumo do quinto dia em Barcelona

Fórmula 1
Fórmula 1
Teste de pré-temporada em Barcelona
F1: Bortoleto tem manhã limpa e Leclerc é o mais rápido; resumo do quinto dia em Barcelona

F1: Mercedes finaliza testes em Barcelona após 500 voltas e detalha planos para o Bahrein

Fórmula 1
Fórmula 1
Teste de pré-temporada em Barcelona
F1: Mercedes finaliza testes em Barcelona após 500 voltas e detalha planos para o Bahrein

Últimas notícias

F1: Astro do tênis, Carlos Alcaraz homenageia celebração icônica de Alonso no Australia Open

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Teste de pré-temporada em Barcelona
F1: Astro do tênis, Carlos Alcaraz homenageia celebração icônica de Alonso no Australia Open

F1: Binotto destaca que Audi tem "muito trabalho" pela frente e avalia teste de Bortoleto

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Teste de pré-temporada em Barcelona
F1: Binotto destaca que Audi tem "muito trabalho" pela frente e avalia teste de Bortoleto

F1: McLaren se preocupa com "padrão muito alto" definido por rivais em Barcelona

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Teste de pré-temporada em Barcelona
F1: McLaren se preocupa com "padrão muito alto" definido por rivais em Barcelona

F1 - Bortoleto faz balanço dos testes em Barcelona: "Estamos indo na direção certa"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Teste de pré-temporada em Barcelona
F1 - Bortoleto faz balanço dos testes em Barcelona: "Estamos indo na direção certa"