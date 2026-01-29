F1: Red Bull aguarda chegada de peças para reconstruir carro batido, Hamilton roda e Antonelli bate 'recorde'
Aston Martin segue trabalhando em seu monoposto para colocá-lo na pista, pelo menos, à tarde
Na manhã desta quinta-feira (29), as equipes de Fórmula 1 voltaram para a pista de Barcelona para o quinto dia de testes de pré-temporada a portas fechadas.
Das 11 equipes, é esperado que pelo menos oito coloquem seus carros para rodar mais um dia - com ressalva da Williams que segue trabalhando no desenvolvido na fábrica, a Red Bull, que continua esperando a reposição de peças após a batida de Isack Hadjar, e a Haas, que optou por fechar os trabalhos na sexta-feira.
A Aston Martin deve começar o dia atrasada, uma vez que o carro chegou na manhã da última quarta-feira no traçado de Montmeló. A imprensa italiana dá conta de que a pintura será toda preta, já que a equipe ainda não revelou o design de 2026.
Na manhã desta quinta-feira, Andrea Kimi Antonelli seguiu liderando os tempos com a Mercedes, segundo informações extra-oficiais do SoyMotor. Até as 10h30, o italiano já havia dado 31 voltas sem nenhum problema no carro.
Lewis Hamilton assumiu o volante da Ferrari pela manhã - é esperado que Charles Leclerc faça o período da tarde. O britânico teve um pequeno susto com o carro, quando perdeu o controle e acabou rodando no meio da pista, mas conseguiu se recuperar e seguir o traçado.
Segundo informações do jornalista Erik Van Haren, a Red Bull segue aguardando a chegada das peças para reconstruir o carro que foi batido por Hadjar na terça-feira. A equipe espera estar pronta para colocar Max Verstappen na pista pela segunda vez na sexta-feira.
Tempos da manhã:
1. Antonelli - 1min17s081
2. Hamilton - 1min18s654
3. Piastri - 1min18s863
4. Lawson - 1min19s369
5. Pérez - 1min22s508
